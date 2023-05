Von Edda Nieber

Schriesheim. Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr, im tiefsten Schriesheimer Wald: Blaulicht erhellt das Blätterdach, eilige Schritte, Schläuche werden ausgerollt. Bei der Waldübung der Freiwilligen Feuerwehr war einiges los. Unweit des Waldkindergartens gibt es einen "Böschungsbrand" mit starker Rauchentwicklung, so die Ausgangslage. In Wirklichkeit brannte es natürlich nicht. Und manch ein Spaziergänger wunderte sich, was das für ein Tumult am frühen Morgen ist.

Mit 35 Kräften und neun Fahrzeugen rückte die Wehr aus und probte den Ernstfall. Jeder Handgriff muss sitzen, jeder muss wissen, was zu tun ist, erklärte Karl-Martin Rau, der den anwesenden Stadträten und Bürgermeister Christoph Oeldorf das Vorgehen erläuterte. "Üben, üben, üben" sei die Devise. Wenn man nachts um 2 Uhr aus dem Bett geklingelt wird, sei Routine gefragt.

Das Löschwasser wurde vom Tanklöschfahrzeug in einen Faltbehälter gefüllt. Foto: Dorn

Neben den Abteilungen Altenbach und Stadt war die Löschgruppe Ursenbach vor Ort. Mit der Stadtabteilung sicherte sie die eine Seite der Senke, in der das "Feuer" ausgebrochen war, die Altenbacher die andere. "Wo es brennt, brennt es eh schon", lautete die Herangehensweise, deshalb ging es darum, eine weitere Ausbreitung des Brands zu verhindern. Mehrere Kameraden befeuchteten den Waldboden, andere versuchten, die Flammen mit "Waldbrandpatschen" zurückzuhalten. Diese Bezeichnung sei jedoch irreführend, erklärte Rau. Statt das Feuer auszuhauen, würde man es ausstreichen.

Für das Löschen selbst wurden mehrere Methoden eingesetzt, denn wie üblich den Schlauch an eine Wasserentnahmestelle anzuhängen, war nicht möglich. Der nächste Hydrant ist am Sammelplatz ein ganzes Stück unterhalb des Kindergartens. Bleibt der Martinsbach.

An einer einigermaßen tiefen Stelle wurde ihm mithilfe einer Elektrotauchpumpe Wasser entnommen und mit zehn Bar Druck in einem 250 Meter langen Schlauch durch den Wald geleitet. Dank der letzten Regenfälle hatte der Bach einiges an Wasser, es reichte aber trotzdem nur gerade so aus. Für den Sommer oder trockenere Jahre muss man sich etwas anderes einfallen lassen.

Deshalb war auch das Tanklöschfahrzeug aus Altenbach im Einsatz, das bis zu 1800 Liter Wasser fasst. Es pendelte zwischen Einsatzstelle und Hydrant. Das Wasser wurde in ein swimmingpool-ähnliches Becken, einen "Faltbehälter", gefüllt. Oeldorf und die Stadträte wollten wissen, ob jede Feuerwehr einen Faltbehälter besitzt, was Rau verneinte. "Das ist, was Schriesheim für seinen Wald tut."