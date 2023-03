"Unsere erste Petition deckte das Versäumnis der Stadt Neckargemünd auf, einen ordentlichen Bebauungsplan für das Gelände aufzustellen." Die Stadt sei also für die erste Verzögerung selbst verantwortlich, da sie nicht korrekt geplant habe. "Bei ordentlicher Planung hätte die Petition keine Chance gehabt", so der Anwohner.

Neckargemünd-Dilsberg. (cm) "Wenn das neue Feuerwehrhaus schon in Betrieb wäre, hätten wir nun nicht zu dieser Maßnahme greifen müssen", ärgerte sich Bürgermeister Frank Volk und sah die Ursache für die Verzögerungen in den Petitionen von Anwohnern gegen das Bauvorhaben am Alten Hofweg. Wie berichtet musste die Stadt das alte Feuerwehrhaus in der Bergfeste wegen eines Schimmelbefalls sperren (siehe unten), weshalb es nun länger bis zum Eintreffen der Wehr dauert.

Das wollen die Anwohner jedoch so nicht stehen lassen. "Wir möchten darauf hinweisen, dass nicht alleine unsere Petitionen für die Verzögerung des Baus eines neuen Feuerwehrhauses verantwortlich waren", schrieb ein Anwohner, der nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht namentlich genannt werden möchte.

"Unsere erste Petition deckte das Versäumnis der Stadt Neckargemünd auf, einen ordentlichen Bebauungsplan für das Gelände aufzustellen." Die Stadt sei also für die erste Verzögerung selbst verantwortlich, da sie nicht korrekt geplant habe. "Bei ordentlicher Planung hätte die Petition keine Chance gehabt", so der Anwohner.

Diese hatte jedoch vor drei Jahren Erfolg. Der Knackpunkt: Das Feuerwehrhaus soll im sogenannten Außenbereich gebaut werden und im Flächennutzungsplan ist das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Einen Bebauungsplan gab es nicht. Mitte Mai 2018 wollte die Stadt deshalb vom Landratsamt mit einer Bauvoranfrage geklärt haben, ob das Vorhaben überhaupt zulässig ist.

Das Landratsamt erteilte im Februar 2019 einen positiven Bauvorbescheid. Der Petitionsausschuss des Landtags beurteilte diese Entscheidung ein Jahr später als falsch: "Das Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle ist an dem geplanten Standort bauplanungsrechtlich nicht zulässig", hieß es unmissverständlich. Es handele sich nicht um ein "privilegiertes Vorhaben".

Daraufhin wurden Landratsamt und Stadt zurückgepfiffen. Die Stadt leitete in der Folge ein Bebauungsplanverfahren und eine Änderung des Flächennutzungsplans ein, die bis heute nicht vollzogen sind. Ein Grund hierfür: eine weitere Petition ...

Feuerwehr-Gerätehaus nach Schimmelbefall gesperrt

Das Dilsberger Feuerwehrhaus ist viel zu klein – und nun schimmelt es auch noch. Foto: Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Dann zählt jede Sekunde. Wenn es nun aber im Stadtteil Dilsberg brennt, dauert es länger, bis die Feuerwehr da ist. Denn die Stadt hat das Feuerwehrhaus des Stadtteils in der historischen Bergfeste in der vergangenen Woche vorübergehend gesperrt. Hier wurde nämlich ein Schimmelbefall festgestellt und es wurde ein Betretungsverbot für die Räume im Rathaus unterhalb der Burg verhängt. Pikant: Eigentlich sollte es bereits ein neues Feuerwehrhaus am Alten Hofweg geben, weil die bisherige Unterkunft modernen Anforderungen nicht gerecht wird. Doch dessen Bau verzögert sich seit Jahren unter anderem wegen mehrerer Petitionen von Anwohnern.

"Wenn das neue Feuerwehrhaus schon in Betrieb wäre, hätten wir nun nicht zu dieser Maßnahme greifen müssen", ärgert sich Bürgermeister Frank Volk. "Der Schimmel macht einmal mehr deutlich, wie dringend wir ein neues Feuerwehrhaus brauchen." Die bisherige Unterbringung sei "unerträglich".

Der Stadt sei nun keine andere Wahl als die sofortige Schließung geblieben. Eine mikrobiologische Untersuchung habe den Schimmelbefall bestätigt. "Die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen geht vor", betont Volk. "Die Arbeitsschutzvorschriften gelten auch für Ehrenamtliche." Außerdem habe er als Chef der Feuerwehr auch eine Fürsorgepflicht. Betroffen seien eine Fahrzeughalle und der Sozialraum. Auch die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute habe Schimmelsporen abbekommen und sei nicht mehr nutzbar.

Die Stadt habe nun die Alarmierungsordnung umgestellt. Tagsüber war es bislang schon so, dass bei einem Alarm alle Abteilungen der Stadt nach Dilsberg eilen. Dies gilt nun rund um die Uhr. "Der Schutz der Bevölkerung und die Einsatzbereitschaft sind sichergestellt – es muss sich niemand Sorgen machen", betont Volk. "Es kann unter Umständen aber bis zu zehn Minuten länger dauern, bis die Feuerwehr kommt." Bei einem Brand in der eng bebauten Feste habe es bislang schon sein können, dass die Dilsberger Feuerwehr wegen der Lage des Gerätehauses gar nicht ausrücken kann.

Der Übungs- und Einsatzdienst für die rund 30 Dilsberger Feuerwehrleute ist nun laut Stadt "bis auf Weiteres" eingestellt. Ein Reinigungs- und Sanierungsplan wurde bereits erstellt und soll unverzüglich umgesetzt werden, sodass die Abteilung Dilsberg voraussichtlich im April ihren Dienst wieder vor Ort aufnehmen kann. Die Schimmelbeseitigung übernimmt der städtische Bauhof.

Und wie ist der Stand beim neuen Feuerwehrhaus? Bekanntlich waren die Petitionen von Anwohnern vor einem Jahr abgelehnt worden. Zuvor ruhten die Genehmigungsverfahren, aber auch seither sind keine Fortschritte bekannt geworden. Hinter den Kulissen liefen die Planungen aber weiter, versichert Volk. "Wir stehen in intensivem Kontakt mit den Behörden", sagt Volk. Vor drei Jahren war bereits mit einem Zaun die Umsiedelung von Zauneidechsen vorbereitet worden.

Da die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für das Areal am Alten Hofweg nun bereits vier Jahre alt sind, müssten sie im kommenden Sommer wiederholt werden. "Es könnte ja sein, dass sich die Populationen verändert haben", sagt Volk. Die Untersuchungen sind Voraussetzung für die notwendige Zustimmung der Naturschutzbehörde. Diese entscheide dann auch über Ausgleichsmaßnahmen. "Wir wollen der Natur keinen Schaden zufügen", betont Volk.

"Es wird aber nach meiner Einschätzung keine unüberwindbaren Hindernisse mehr geben." Im Herbst werde der Bau im Gemeinderat behandelt. Und wann wird das neue Feuerwehrhaus gebaut? "Da gebe ich keinen Tipp mehr ab", sagt Volk.