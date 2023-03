Nicht weniger aufwendig gestaltete sich die Rettung von Kater "Alex" am Samstagnachmittag. Ein Hund hatte "Alex" bereits am Donnerstag auf einen Baum in der Betentalstraße gejagt. Nun saß der Kater in etwa elf Metern Höhe fest und kam nicht mehr herunter. Daher kam die Feuerwehr in das sehr steile und unwegsame Gelände im Müllheimer Tal.

Verletzt wurde niemand, sodass die Expertise des anwesenden Rettungsdienstes nicht in Anspruch genommen werden musste. Die Feuerwehr nahm den Aufzug außer Betrieb und brachte entsprechende Hinweisschilder an.

Die Fahrstuhltür mit schwerem Gerät und Gewalt zu öffnen, war keine Option, da eine Gefahr für die Insassen in dem kleinen Innenraum nicht auszuschließen war. Nach einiger Zeit und mit weiteren Hilfsmitteln der Feuerwehr schafften es die Einsatzkräfte doch noch, ohne Gewaltanwendung in die Betriebsräume zu kommen und in die Steuerung des Aufzugs einzugreifen.

Die Einsatzkräfte stellten zunächst einen Sprechkontakt zu den Eingeschlossenen her. Der Fahrstuhl ließ sich indes erst einmal nicht öffnen. Da Haustechnik und Notdienst unerreichbar blieben, kamen die Feuerwehrkräfte nicht in die Betriebsräume des Aufzugs.

Als der Aufzug im Atrium am Freitag stecken blieb, befanden sich zwei Erwachsene und ein Kind darin. Der Aufzugnotdienst sei zwar informiert worden, aber bis zum Ende des Feuerwehreinsatzes nicht aufgetaucht, heißt es in Mittelbachs Bericht. Nachdem die Eingeschlossenen schon eine Weile festgesessen hatten, rief man Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hinzu.

Auf diese Weise brachten die Feuerwehrkräfte den Aufzug in die richtige Stellung, um die Tür zu öffnen. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Den Befreiten konnte man die Erleichterung anmerken.

Die ersten Maßnahmen mit der Steckleiter der Wehr waren nicht von Erfolg gekrönt. Daher versuchten die Kräfte, dem Tier eine Schleifkorbtrage anzubieten, auf die es hätte klettern können. Aber auch dieser Versuch scheiterte.

Man forderte neben der Berufstierrettung Rhein-Neckar auch einen Baumkletterer an. Mit vereinten Kräften halfen die Retter dem Kater, den Weg zurück nach unten zu finden. Einsatzdauer: zwei Stunden. Die Feuerwehr appelliert in diesem Zusammenhang an die Hundehalter, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. So gilt innerorts die Leinenpflicht.

Heftige Diskussionen in den Sozialen Medien löste ein Einsatz von Feuerwehr und Berufstierrettung in der Mannheimer Straße aus: Passanten hatten eine verletzte, aber noch lebende Ratte auf dem Gehweg gefunden.

Da ein Tier ein Tier und ein Leben ein Leben ist, gab es einen Einsatz: Die Feuerwehr unterstützte die angerückte Tierrettung, indem sie einen Teil der Straße absicherte. Leider verstarb die Ratte noch am Ort des Geschehens.