"Eine Zusammenführung mit der Mutter oder ein Freilassen in der Feldflur war in diesem Fall gar nicht ...

> Wichtige Klarstellung zum "Weststadt-Reh": Normalerweise tragen Kitzretter Handschuhe und nehmen vor der Rettung eines Jungtiers Grasbüschel in die Hand, um den Geruch des Menschen nicht auf das noch geruchlose Kitz zu übertragen. Etwa beim Absuchen von Mähflächen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Muttertiere ihre Kitze wieder annehmen und diese keine Räuber wie etwa Füchse anziehen. Dennoch macht Emilio Efremidou auf der Aufnahme, die seine Mutter Stella Kirigiane-Efremidou der RNZ zugeschickt hat, keinen Fehler.

Der nächste Reheinsatz der Feuerwehr folgte am Sonntag oberhalb der Mülheimer Talstraße. Auch hier steuerte der Waidmann und Blaurock seine Expertise bei – und schloss eine Gefahr aus.

Auch die Rehkitzrettung wurde informiert, nahm das Jungtier in ihre Obhut und brachte es zu einer Auffangstation nach Franken. Wie die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung berichtet, waren bereits seit Ende Juni über die Polizei Meldungen über ein Rehkitz eingegangen, das durch die Straßen und Gärten der Weststadt irre. Weitere Sichtungen folgten, bis am Donnerstag dem Rehkitz geholfen werden konnte.

Das bestätige auch die Pächterin, Stella Kirgiane-Efremidou, am Sonntag im RNZ-Gespräch: "Das Kitz kam über die Terrasse, und schwups war es drin." Das Tier sei zunächst hinter die Theke gelaufen. Auch ihr Sohn Emilio Efremidis habe versucht, es zu retten. Das gelang im Nebenzimmer: Kurz darauf erfolgte die Übergabe des Kitzes an die Feuerwehr. "Da einer unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte auch Hobbyjäger ist, wusste er, wie er mit dem Tier artgerecht umgehen muss", berichtet wiederum Ralf Mittelbach, Pressewart der Weinheimer Wehr.

> Gastronomie-Beschäftigte und Feuerwehr retteten Reh: Feuerwehrleute aus der Stadt haben am Donnerstagabend von einem Rehkitz erfahren, das sich in den Baustellenbereich bei der Markusgemeinde verirrt hatte. Bei Ankunft der Einsatzkräfte flüchtete das Tier gen Breslauer Straße. Dort suchte das Kitz Zuflucht im Restaurant "Beim Alex".

Weinheim. (web) Einfach mal die Beine hochlegen, gerade bei der Hitze? Für viele Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim war das zuletzt keine Option. Ein Flächenbrand musste gelöscht, ein Reh gerettet und die Folgen eines Astbruchs beseitigt werden.

"Eine Zusammenführung mit der Mutter oder ein Freilassen in der Feldflur war in diesem Fall gar nicht mehr möglich", betont Michael Ehlers, Koordinator der örtlichen Rehkitzrettung im RNZ-Gespräch. Er sei froh, dass das Tier endlich gefunden, eingefangen und gerettet wurde. Denn der lange Irrweg habe Kraft gekostet. "Wir haben festgestellt, dass dem Kitz artgerechte Nahrung gefehlt hat", sagt er. Nun könne es sich in der Auffangstation im Fränkischen endlich erholen.

> Der Waldbrand: Kräfte der Wehrabteilungen aus Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier sind am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Wald- und Flächenbrand zwischen Oberflockenbach und Gorxheimertal ausgerückt. Das Feuer war im Bereich der Kreisstraße 4125 ausgebrochen. Parallel dazu wurde die Freiwillige Feuerwehr aus der hessischen Nachbargemeinde alarmiert. An der Landesgrenze entdeckten die Kräfte das Feuer an einem von der Straße abzweigenden Waldweg.

Dort brannte ein Stück weit von der Straße entfernt ein Holzpolter. "Die Flammen hatten sich aufgrund der starken Wärmestrahlung bereits ihren Weg auf die andere Seite des Waldwegs gesucht und sich im Unterholz eines Hangs auf einer Fläche von fast 400 Quadratmetern ausgebreitet", teilen die Brandschützer mit. Die Wehrleute verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers, was nicht einfach war: Die Hanglage beschleunigte die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Einsatzkräfte löschten den Holzpolter und dämmten den Brand am Hang mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken ein. Aus Gorxheimertal und Oberflockenbach verkehrte je ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen zur Wasserversorgung. Auch Landwirte lieferten dafür Wasser. Angesichts der Hitze sorgte die Feuerwehrleitung auch für Getränke und Ersatzkleidung für die Einsatzkräfte.

> Der Astbruch in Sulzbach: Ein großer Ast, der am Samstagnachmittag über der Fußgängerbrücke des Sulzbächles zwischen Kettelerstraße und Dammweg gefunden worden war, hat die Feuerwehr beschäftigt. Die Wehrabteilung Sulzbach rückte mit einer Motor- und einer Handsäge an und zerkleinert den Ast. Die Kräfte sägten einen weiteren Ast des betroffenen Baums ab, da auch dieser zu brechen drohte. Der Bauhof der Stadt wird sich weiter kümmern. Anwohner halfen den Einsatzkräften, indem sie diese mit kühlen Getränken versorgten.