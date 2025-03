Neckargemünd. (RNZ) Der Fastnachtsumzug sorgte am Samstagnachmittag für Aufsehen in der Stadt. Unter Organisation der Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) ging es um 13.33 Uhr in der Wiesenbacher Straße los. Von dort aus zogen die Narren die Wiesenbacher Straße entlang durch die Altstadt.

Bereits ab 12 Uhr hatte der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg am oberen Marktplatz deftige und süße Leckereien sowie alkoholische und nicht alkoholische Getränke angeboten.

Update: Samstag, 1. März 2025, 17.44 Uhr

Der Fastnachtsumzug unter Organisation der Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) steht am Samstagnachmittag mit Beginn um 13.33 Uhr in der Wiesenbacher Straße durch die Altstadt an. Er sorgt für Begeisterung in der Stadt, aber auch für die eine oder andere Unannehmlichkeit.

> Glasverbot: Ab 12 Uhr dürfen Glasflaschen und Gegenstände aus Glas nicht in den Festbereich mitgebracht werden. Das Verbot gilt laut Stadt bis zum Ende der Aufräumarbeiten und gilt jeweils ab der Sicherheitskontrollstelle: Bahnhofstraße, Hanfmarkt, Schiffsgasse, Mühlgasse, Neckarstraße, Hauptstraße sowie den Parkplatz unter der Friedensbrücke.

> Sperrungen: Ab 11 Uhr bis etwa um 18 Uhr sind folgende Bereiche voll gesperrt: Wiesenbacher Straße ab Ortseingang, Altstadt, Neckar-, Haupt- und Bahnhofstraße von Hausnummer 1 bis 13. Umleitungen sind ausgeschildert, auch öffentliche Parkflächen teils gesperrt. Für den Hanfmarkt gilt dies bereits ab 7 Uhr. Der Parkplatz unter der Friedensbrücke ist noch bis Montag gesperrt. Die Parkplätze Lohplatz und Neckarlauer können wegen der Straßensperrung ab 11 Uhr nicht mehr an- und abgefahren werden.