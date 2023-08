Von Heiko P. Wacker

Wiesloch. Vor der Stadt-Apotheke erklingt ein sonores Brummen. Nicht aggressiv, keineswegs aufdringlich, eher gediegen rollt der Lotus-Konvoi in die Wieslocher Innenstadt. Ziel ist die erste Tankstelle der Welt, Hintergrund ist das Jubiläumstreffen des "Lotus Historic Register Germany", einer Gemeinschaft von Besitzern der historischen Sport- und Rennwagen des britischen Herstellers. Das Ergebnis ist eine kunterbunte Melange automobilhistorischer Preziosen.

"Die Idee, nach Wiesloch zu kommen, die entstand schon vor einer ganzen Weile", erinnert sich Siegfried Herrmann. Er begründete das Register vor 23 Jahren und auch das Treffen am Technik-Museum Sinsheim ist Resultat seiner Mühe: Mehr als 170 Lotus-Wagen der verschiedensten Generationen trafen sich 75 Jahre, nachdem Colin Chapman die Firma in Cheshunt bei London begründet hatte. Eine kleine, durchaus erlesene Gruppe wurde nach Wiesloch geladen, um das Jubiläumswochenende mit einem Besuch der historischen Apotheke abzurunden.

Stolz präsentierten die Besitzer Interessierten ihre Preziosen. Foto: Wacker

Deren Geschichte ist hinlänglich bekannt: Im August 1888 machte Bertha Benz hier auf der ersten automobilen Fernfahrt mit der Erfindung ihres Mannes Station, um den Apotheker Willy Ockel um einige Liter Ligroin zu bitten: Das Wasch- und Wundbenzin nutzte sie als Treibstoff. So wurde die Apotheke zur ersten Tankstelle der Geschichte. Dass sie heute in einer Fußgängerzone liegt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Genau 60 Jahre nach Berthas Fahrt durch den Kraichgau wagte Colin Chapman den Schritt zur eigenen Marke, die stets für sportliche, besonders leichte Autos stand. Das sieht man auch am ältesten Fahrzeug des Treffens: Der 1955er Lotus Mark VI wiegt spartanische 431 Kilo. Besitzer Raphael Fünfer aus Essen wurde schon früh von der Begeisterung für die Marke gepackt: "Die Historie von Lotus ist schlicht faszinierend und auch deren Prinzipientreue hat mich immer begeistert", betont der Fan der britischen Traditionsmarke, die mit dem Mark VI in die Serienfertigung einstieg. Rund 110 Exemplare sollen entstanden sein, seiner dürfte der einzige in Deutschland sein, schätzt er.

Zwei Jahre jünger, aber keinen Deut weniger faszinierend, ist Wolfgang Henselers Lotus Eleven. Sein Wagen nahm 1958 an den "24 Stunden von Le Mans" teil, den letzten Auftritt hatte der Rennwagen mit Straßenzulassung bei der diesjährigen Mille Miglia. "Und wahrscheinlich sieht man ihn demnächst auch in Sinsheim, ich wurde gefragt, ob ich das Auto nicht in die Sonderausstellung des Museums geben möchte", freut er sich. Die Sonderausstellung "Einhundert Jahre 24h von Le Mans" läuft noch bis Anfang kommenden Jahres. Dort parkt bereits sein Evora GTE Le Mans, Wolfgang Henseler war mit diesem Auto 2011 in der französischen Rennstadt.

Mehr am Reisen interessiert sind die beiden Cazzini-Brüder aus der Region Varese, die eigens für dieses Treffen in die Kurpfalz fuhren: Vito fand seinen Lotus Elan in Portugal und restaurierte ihn fünf Jahre lang, Eduardo entdeckte seinen Lotus Europa in Saarbrücken: "Wir waren 2014 beim Formel-1-Rennen auf dem Hockenheim-Ring, da sind wir nach dem Qualifying schnell ins Saarland geflitzt", erinnern sie sich lachend. Pünktlich zum Rennen waren sie zurück, da war das Sportcoupé schon gedanklich gekauft. "Ein paar Wochen später habe ich ihn auf eigener Achse nach Italien überführt", erzählt Eduardo stolz: Die Brüder bewegen ihre Fahrzeuge artgerecht.

Beim Treffen kann man generell feststellen, dass Menschen, die sich mit Lotus beschäftigen, gerne gut gelaunt sind. Das sieht auch Adolf Suchy so, der das Erbe der Wieslocher Stadt-Apotheke pflegt und den Lotus-Freunden einen Exkurs in die Historie bietet. "Es war unsere erste größere Veranstaltung seit Jahren", freut er sich, während die Teilnehmer sich im Gästebuch der Apotheke eintragen. "Es ist schön, dass die Automobilgeschichte wieder einmal zu Gast in Wiesloch war." Wie facettenreich die sein kann, das zeigen die 22 angereisten Fahrzeuge der legendären Marke Lotus. Wie erfreulich, dass es vor der Apotheke mal wieder so sonor gebrummt hat.