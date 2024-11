Von Lena Sandmeir



Sandhausen. In einer neuen Serie stellt die RNZ die Wochenmärkte rund um Heidelberg vor. Welche Wochenmärkte gibt es in der Region? Wie groß ist das Angebot? Und wie finden Kunden den Markt? Im nächsten Teil der Reihe geht es nach Sandhausen. Der dortige Wochenmarkt findet bereits seit 40 Jahren statt, wie Rathaussprecher Marco Brückl berichtet. Immer freitags von 7 Uhr bis 13 Uhr können die Besucher auf dem Festplatz direkt hinter dem neuen Rathaus Waren aus regionaler Produktion sowie internationale Feinkost kaufen.



Das Angebot

Eines fällt sofort auf: An Angebot mangelt es auf dem Sandhäuser Markt nicht. Insgesamt zwölf Stände und Wagen stehen in Reih und Glied auf dem Festplatz und bieten den Besuchern Käse, Backwaren, Eier und Geflügelspezialitäten, Putenspezialitäten, Honig, Blumen sowie Tiroler und mediterrane Spezialitäten. Frisches Obst und Gemüse kann an zwei Ständen erstanden werden.

Relativ neu dabei sind ein Stand für Dampfnudeln und eine mobile Kaffee-Bar. Von den Anbietern plane aktuell keiner, aufzuhören, berichtet Gemeindesprecher Brückl und ergänzt: "Auf dem Wochenmarkt ist es enger geworden." Es gäbe keine große Lücke, doch früher hätte sich ein Anbieter für Wild-, Fleisch- sowie Wurstspezialitäten großer Beliebtheit erfreut. Die Gemeinde fände eine solche Ergänzung wünschenswert.

Sabine Zober kennt viele Kunden mit Namen. Foto: Sandmeir

Die Anbieter

Von den zwölf Anbietern sind einige recht neu dabei, andere beschicken den Markt schon seit Jahren. Putenspezialitäten beispielsweise sind beim Weilerhöfer Bauernladen zu erstehen. Auf dem Helmstädter Putenhof wird seit dem Jahr 1978 das Geflügel selbst aufgezogen, mittlerweile auch selbst geschlachtet und verarbeitet. Sabine Zober ist seit zehn Jahren im Verkauf dabei und erzählt, dass der Weilerhof den Sandhäuser Markt schon seit etwa 25 Jahren beliefere.

Man sei ansonsten noch in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und in der Pfalz vertreten – der Sandhäuser Markt würde da besonders durch den engen Kundenkontakt herausstechen. Die Besucher unterhielten sich sehr gerne über den Tresen hinweg, einen wesentlichen Teil der Kundschaft kenne man auch beim Namen. "Auch der Bürgermeister kommt regelmäßig vorbei und ist immer ansprechbar", berichtet die 58-Jährige.

Der kleinste Wagen auf dem Platz gehört Ioanna Schuster. Sie verkauft Kaffee, Hausgebackenes und Marmelade an alle Kunden, die einen Energieschub benötigen. Seit April des vergangenen Jahres betreibt die 40-jährige Östringerin ihr mobiles Café mit dem Namen "Glückszeit" in ihrem umgebauten Kleintransporter – und seit diesem Frühling fährt sie damit auch nach Sandhausen. Ihr Geschäft sei abhängig von der Wetterlage, erklärt sie und kann sich aber schon über eine kleine Gruppe an Stammkunden freuen. Ebenfalls seit Anfang dieses Jahres freut man sich in Sandhausen über einen neuen Stand für Obst und Gemüse: Die Gärtnerei Hornig hat im Februar den Stellplatz des Weinguts Schröder übernommen, das auch die Produkte der Hornigs vertrieben hatte. Die 31-jährige Mareike Hornig ist als Verkäuferin recht neu in Sandhausen dabei, hat aber bereits viele freundliche Kunden, wie sie berichtet. Der Stand sei auf dem Markt gut angekommen.

Die Kunden

"Der Wochenmarkt hat bei gutem Wetter einen gleichbleibend hohen Besucherstrom", erzählt Brückl aus dem Rathaus. Doch gut besucht ist der Sandhäuser Markt sogar an diesem recht grauen Freitagvormittag. Laut Anbieterin Ioanna Schuster gehe es seit den Sommerferien aber etwas ruhiger zu als zuvor und die Kundschaft käme erst später. Die Besucher scheinen etwas reserviert, doch erweisen sich bei Bedarf als gerne hilfsbereit. So zum Beispiel, als beim RNZ-Besuch einem Besucher der Einkaufskorb herunterfällt. Sofort eilen andere Kunden zu Hilfe. Eine Sandhäuserin berichtet, sie käme wegen Geflügel, Fisch, Gemüse und Blumen auf den Markt – vor allem aber, um Bekannte aus dem Ort zu treffen und ab und an einen Plausch zu halten. Deswegen kaufe sie in der Regel auch nur auf dem Sandhäuser Markt ein und nur manchmal in Leimen. Auch ihr fehle der Wildstand, der früher noch den Markt belieferte. Die Besucher schätzen vor allem die Möglichkeit, gemütlich einzukaufen. Manche sind allerdings auch hier, um möglichst schnell alles an einem Ort zu erledigen – beides ist möglich.

Das Fazit

Wer einen großen Markt sucht, auf dem es von allem etwas gibt, und von manchem sogar mehr, der ist in Sandhausen gut aufgehoben. Die große Zahl an Anbietern macht den Markt auch für Besucher aus anderen Orten attraktiv. Die kompakte Spalierform lädt vor allem zu einem gezielten Einkaufsbummel ein. Viele Verweilmöglichkeiten gibt es nicht – dafür umso bessere Optionen für die Anreise: Der Festplatz ist barrierefrei und hat viele Parkplätze für Kunden, die mit dem Auto kommen. Auch die nächste Bushaltestelle ist nur einen Katzensprung entfernt – und das Rathaus direkt nebenan ermöglicht eine Verbindung des Besuchs mit dortigen Terminen.

> Einen Abendmarkt gibt es zusätzlich zum regulären Wochenmarkt seit September 2022 ebenfalls auf dem Festplatz. Dieser findet jeweils am ersten und dritten Mittwoch des Monats von 16.30 bis 19 Uhr statt. Dort werden Feinkost, sizilianische Spezialitäten, Honig, Wein, Paella und seit Oktober dieses Jahres auch Burger angeboten. Die Gemeinde könnte sich auch weitere Ergänzungen gut vorstellen, wie es heißt. Die Kombination aus Wein und kleinen Happen habe vor allem jüngere Besucher angezogen und der Markt habe sich zuletzt zu einer Art "After-Work-Treff" entwickelt, heißt es aus dem Rathaus. lms