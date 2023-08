Wiesloch/Walldorf. (slt) Die Deutsche Bahn (DB) saniert den Aufzug am Bahnhof Wiesloch-Walldorf – losgehen wird es bereits nächste Woche: Von Montag, 21. August, bis Dezember dieses Jahres wird die DB den Fahrstuhl an Gleis 2 erneuern. Die Fahrgäste sollen so künftig von mehr Komfort und einem verlässlicheren Betrieb der Anlage profitieren, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn.

Insgesamt investieren Bahn und Bund damit rund 300.000 Euro. Der Zugang zum Bahnsteig an Gleis 1 werde aber weiterhin stufenfrei möglich sein, informiert die DB außerdem.

Für die Zeit, in der der Aufzug an Gleis 2 nicht zur Verfügung steht, empfiehlt das Beförderungskonzern mobilitätseingeschränkten Reisenden, sich spätestens einen Werktag vor der geplanten Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale zu melden. Sie hilft bei der Planung einer alternativen Route. Informationen zur DB-Mobilitätsservice-Zentrale finden sich im Internet unter: www.bahn.de/service/individuelle-reise/barrierefrei.