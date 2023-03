An den Projekttagen der Schule gibt es keine konkreten Vorgaben, so entstand mit den Fünftklässlern der ausgestellte Zeitstrahl, der chronologisch das Leben Bejaranos abbildet.

Auch aus diesem Grund wird jährlich eine Art Projektwoche veranstaltet, in der die Kinder an unterschiedlichen Themen arbeiten und sich mit bestimmten Sachverhalten auseinandersetzen. Im Fall der Klasse 5b war es neben der Biografie Bejaranos auch die Zeit des Nationalsozialismus, schließlich wurde sie selbst in einem Konzentrationslager inhaftiert. Später konnte sie entkommen, Teile ihrer Familie wurden allerdings ermordet.

"Mit den Projekttagen, auch im letzten Herbst, möchten wir das Gedankengut wachhalten.", so Lehrerin Christine Ebbinghaus. Insbesondere für die neuen Fünftklässler, die oft nicht wissen, woher die Schule ihren Namen hat oder wofür sie steht: den Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

Außerdem sollte sie ein Vorbild sein. So kamen wir auf Esther Bejarano" , erklärt Schulleiterin Bärbel Kröhn. Damals hatte sie die gebürtige Hamburgerin angerufen und gefragt, ob nach ihr die Schule benannt werden dürfe. Bejarano fühlte sich geehrt, auch wenn sie erst einmal auf der Karte nachsehen musste, wo Wiesloch überhaupt liegt, erzählt Kröhn.

Wiesloch. "Mich macht es wütend, wie viele schlimme Menschen es gibt, die so etwas machen." Mit "so etwas" meint Jaden, Schüler der Klasse 5b, Rassismus und Diskriminierung. Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden fertigte er die Projekt-Tafeln in der Aula der Esther-Bejarano-Schule an, die derzeit ausgestellt werden. Erstellt wurden die Plakate und Collagen bereits im Oktober letzten Jahres, anlässlich der nun gestarteten "internationalen Wochen gegen Rassismus" ist die kleine Ausstellung bis zum 30. März für Besucher geöffnet.

Von Sarah Eiselt

Im Oktober 2020 wurde die Gemeinschaftsschule nach Esther Bejarano benannt. Hier trägt sie sich ins Goldene Buch ein. Foto: Pfeifer

Die Stellwände sind gefüllt mit Texten und Bildern rund um das Leben von Esther Bejarano. Nach ihr ist die Schule bei der Eröffnung 2020 auch benannt worden. "Bei der Namensvergabe der Schule sollten drei Kriterien erfüllt werden. Um sich von den Namen der anderen umliegenden Schulen abzugrenzen, sollte es zum einen eine Frau sein, zum anderen eine Musikerin, da unser Schulprofil auch ein musisches ist.

Rechts und links daneben verweisen Bilder und kurzen Textpassagen auf bisherige Projekte von anderen Klassenstufen zum Thema Rassismus. Zu sehen ist etwa das "Putzen gegen das Vergessen", eine Aktion der neunten Klassen, die ein Mal im Jahr die Stolpersteine in der Wieslocher Innenstadt säubern und polieren.

Bei der Aufarbeitung und Beschäftigung mit dem Thema Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung und Deportation haben die Kinder der 5b gekennzeichnet, was sie an Bejaranos Leben am schönsten und schockierendsten fanden. Dazu beklebten sie die Zeitachse mit gelben und roten Punkte. Gelb und damit "schön" markierten sie unterschiedliche Stellen, etwa die Flucht aus dem Konzentrationslager oder die Geburt ihrer Kinder.

Bei der Farbe rot waren sich alle einig: Das Schlimmste war, dass sie während ihrer Zeit im Lager im Orchester spielen und damit die Wärter oder Insassen des Lagers mit Musik unterhalten musste. Kira, 10, meint: "Fröhliche Musik zu spielen, an einem Ort, an dem Menschen umgebracht werden – das braucht viel Kraft und Stärke."

Berührt waren die Schüler, sowohl während sie an den Collagen arbeiteten, als auch danach. "Es war und ist nicht nur eine Ausstellung. Über die Persönlichkeit und den emotionalen Bezug zu Esther Bejarano haben die Kinder die Geschichte nicht nur verstanden", so Ebbinghaus. Vielmehr könnten sie nun nachempfinden, wie grausam die NS-Zeit, Deportationen und Ausgrenzung waren und sind. Und dass das nicht sein dürfe, so Jaden: "Jeder Mensch hat ein Recht zu leben. Vor allem darf das kein anderer bestimmen oder einschränken."

An der Schule ist man froh, den Namen "Esther-Bejarano-Schule" zu tragen: "Sie ist eine Kämpferin gegen Ausgrenzung und Rassismus. Von ihr können wir nur lernen", so Kröhn.

Info: Die Ausstellung ist von Montag, 20. März, bis Donnerstag, 30. März, von 14 bis 16 Uhr in der Aula der Schule, Gerbersruhstraße 70, für alle Interessierten kostenlos geöffnet.