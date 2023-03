Weinheim. (web) Der Gemeinderat könnte am 17. Mai darüber entscheiden, wer Torsten Fetzner im Amt des Ersten Bürgermeisters nachfolgt. Dieses Datum nennt die Verwaltung in einem Entwurf für die Stellenausschreibung, über die der Gemeinderat am Mittwoch entscheidet. Der vorgeschlagene Zeitplan sieht vor, die Stelle von Februar bis März auszuschreiben, im März und April eine Vorauswahl im Personalausschuss vorzunehmen – und im Mai im Gemeinderat zu wählen. Fetzner ist noch bis zum 31. Juli im Amt.

Eine andere Personalie wird bereits am Mittwoch erledigt: GAL-Stadträtin Tamy Fraas scheidet wegen ihres Wegzugs aus Weinheim aus dem Gemeinderat aus, Hella Dannenmann rückt nach. Diskussionen dürfte es zur Erhöhung der Gebühren für Grabaushubarbeiten und Sargträgerdienste auf Weinheims Friedhöfen geben. Die für den 26. März (Weinheimer Frühling) und 10. September (Weinheimer Herbst) vorgesehen Verkaufsoffenen Sonntage sind wohl unstrittig.

Den größten Block bilden die Haushaltsverhandlungen: Der Gemeinderat entscheidet über die Haushaltsanträge, die aus den Fraktionen, aber auch vom Jugendgemeinderat sowie aus der Schullandschaft eingegangen sind. Insgesamt geht es um nicht weniger als 22 Vorschläge, einigen von ihnen steht die Verwaltung aufgeschlossen gegenüber, etwa einem Mitternachts-Sport-Projekt des Jugendgremiums.

Die Freien Wähler haben einen ihrer Anträge mit einer Pressemitteilung unterstrichen. Sie haben das Gebäude besucht, in dem die Kindertagesstätte "Waid" und der Treffpunkt der Interessengemeinschaft (IG) Waid untergebracht sind. "Seit 1982 kämpft die IG um den Erhalt dieses Kindergartens", so Stadträtin Christina Eitenmüller. Auch die Erzieherinnen gäben sich die größte Mühe, um das Gebäude optimal zu nutzen. Aber dessen Zustand sei marode.

Die 300.000 Euro zur Planung eines Neubaus müssten nun endlich im Haushalt 2023 abgebildet und ausgegeben werden. Hierbei verweisen die Freien Wähler auch auf den rund 50 Jahre alten Eingemeindungsvertrag, der den ortspolitisch Aktiven Treffpunkte zusichere. Die Verwaltung will dagegen Beratungen im laufenden Jahr abwarten, in denen detaillierter über den Raumbedarf aller Kitas debattiert wird. Die Planung für den sicherlich notwendigen Neubau könne man dann 2024 anpacken.

> Dann geht’s los: Die öffentliche Sitzung beginnt am 8. Februar, 16.30 Uhr, im Rolf-Engelbrecht-Haus, die Bürgerfragestunde ist für 17.30 Uhr angesetzt.