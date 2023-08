Von Sarah Eiselt

Wiesloch. "Wir wären zwar nicht selbst auf die Idee gekommen, uns bei solch einer Ratesendung zu bewerben", gesteht Jutta Suchy, "aber Spaß hatten wir trotzdem unglaublich viel." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Adolf sind die Betreiber der Alten Apotheke in Wiesloch am kommenden Samstag, 26. August, im Fernsehen zu sehen: Um 20.15 Uhr im NDR in der Quizshow "Kaum zu glauben", moderiert von Kai Pflaume. Mit im Gepäck ihr "Geheimnis": Denn die Alte Apotheke ist gleichzeitig die erste Tankstelle der Welt. In der Wieslocher Innenstadt tankte Bertha Benz 1888 bei der ersten Überlandfahrt von Mannheim nach Pforzheim ihren "Benz-Patent-Motorwagen Nr. 3" auf. Jutta und Adolf Suchy bewahren dieses Andenken, in dem er bei verschiedenen Anlässen als "Tankwart" auftritt.

Bereits im November letzten Jahres wurde das Wieslocher Ehepaar vom NDR selbst kontaktiert. "Es ist eine andere Welt, in die man eintaucht", erinnert sich der 74-Jährige an die Aufzeichnung, die bereits im Februar stattfand. Es sei zwar nicht das erste Mal gewesen, dass die beiden im Rampenlicht standen oder Kontakt mit "Prominenz" hatten, sagt er weiter. "Aber wenn in Wiesloch ein Fernsehteam war und Vor-Ort-Aufnahmen gemacht hat, waren wir wenigstens in unserer gewohnten Umgebung." Da sei man selbstsicherer gewesen und habe sich – im Gegensatz zur Arbeit im Fernsehstudio – selbst weniger kontrollieren müssen, so Suchy weiter.

"Denn man sitzt ein bisschen wie auf einem Präsentierteller, da möchte man natürlich nichts falsch machen", ergänzt seine Frau. Bei den Aufzeichnungen muss nämlich "alles sofort beim ersten Mal sitzen", erklärt der 74-Jährige weiter, man könne nicht mehrfach neu mit dem Dreh anfangen oder bestimmte Szenen wiederholen. Alles sei zeitlich eng getaktet.

Deshalb waren die beiden anfangs auch etwas nervös und angespannt: "Man ist ja schließlich kein Schauspieler", lacht Jutta Suchy. Geholfen habe ihr, die Menschen als solche zu sehen, insbesondere das prominente Rate-Team bestehend aus Comedian Bernhard Hoëcker, Moderator Hubertus Meyer-Burkhard, Schauspielerin Stephanie Stumph und Popsänger Wincent Weiss. "Die sind genauso Mensch, wie wir auch. Und Angst damit unbegründet", sagt sie.

Für die Aufzeichnung der Sendung fuhren die beiden extra nach Hamburg: "Wir haben uns für die Option entschieden, mit dem Zug an- und abzureisen. Hierfür war seitens des Fernsehsenders ein Tag samt Übernachtung in einem Hotel eingeplant", erklärt Jutta Suchy. Kurzerhand habe das Paar die Reise dann aber noch um einen weiteren Tag verlängert: "Wir haben uns die Stadt angesehen und das Miniatur Wunderland besucht. Auch das war sehr schön", schwärmt sie weiter.

Besonders angenehm und familiär sei darüber hinaus auch der Umgang hinter den Kulissen im Studio gewesen: "Die Mitarbeiter des Kamera- und Fernsehteams haben sich gut um uns gekümmert und uns immer gut versorgt. Sie waren sehr zuvorkommend, das fand ich faszinierend", so die 70-Jährige weiter. Das Ehepaar hatte während der Dreharbeiten im Studio eine eigene Garderobe, Moderator Kai Pflaume kam vor Aufzeichnungsbeginn zudem sogar extra noch vorbei, um sich vorzustellen und den beiden Fernseh-Neulingen seine Hilfe während der Sendung zuzusichern. "Zum Beispiel mit Blickkontakt oder bestimmten Anmerkungen und Tipps, aber dazu dürfen wir leider noch nicht viel sagen, da die Folge erst am Samstag ausgestrahlt wird", erklärt Adolf Suchy.

Ebenso wenig verraten sie über den möglichen Gewinn von maximal Tausend Euro. Sollte das Paar diesen erhalten (haben), werde er komplett in den Erhalt des Gebäudes gesteckt, versichern sie. "Wir hatten überlegt, es für einen guten Zweck zu spenden, aber die Instandsetzung des historischen Raumeindrucks von 1860 ist sehr aufwendig und leider auch sehr kostspielig. Auch, weil wir keine externe Förderung erhalten", sagt Adolf Suchy. Umso stolzer und zufriedener seien die beiden deshalb damit, dass sie in der Sendung viel Wissen vermitteln konnten und den Rate-Teams "etwas beigebracht haben".

In der Quizshow "Kaum zu glauben" werden außergewöhnliche Berufe, kuriose Hobbys oder Erlebnisse vorgestellt. Dieses "Geheimnis" wird für die TV-Zuschauer und das Studiopublikum kurz eingeblendet. Ein Rate-Team aus vier Personen muss anschließend mit Entscheidungsfragen das Geheimnis erraten, worauf die Teilnehmer – in diesem Fall das Gast-Ehepaar Suchy – nur mit "ja" oder "nein" antworten dürfen. Wird es nicht erraten, erhält dieser "Gast" nach je 45 Sekunden jeweils 200 Euro. Jedes Rate-Team-Mitglied ist einzeln an der Reihe, danach wird sich kurz beratschlagt, ein Tipp abgegeben und schließlich das Rätsel aufgelöst.