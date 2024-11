Von Lena Sandmeir

Eppelheim. An einem Mittwochabend haben wir den Eppelheimer Wochenmarkt besucht. Er gehört zu den jüngsten Märkten in der Region rund um Heidelberg. In der heutigen Form findet der Markt seit 2018 statt. Dies teilt Hauptamtsleiter Stefan Kalbfuss als Sprecher der Stadt mit: Immer mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr schlagen Anbieter ihre Stände auf dem