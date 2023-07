Eppelheim/Plankstadt. (lesa/fhs) Die Flammen sind erst wenige Stunden erloschen, da ist schon klar: Der Flächenbrand diverser Felder zwischen Plankstadt und Eppelheim am Montag wird den beteiligten Feuerwehrleuten noch lange im Gedächtnis bleiben – und die Stunden danach auch. Denn eine lange Ruhepause war den Brandbekämpfern nach Einsatzende gegen 22 Uhr nicht vergönnt.

Um 4 Uhr wurde ein Atemschutztrupp zu einem Gebäudebrand nach Plankstadt gerufen und auch am Dienstag kam die Wehr nicht zur Ruhe: Am Nachmittag brach in der Eppelheimer Seestraße ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Um kurz nach 17 Uhr war es gelöscht. Nach Auskunft eines Polizeisprechers wurden drei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Den Sachschaden verortet die Polizei in einem "niedrigen sechsstelligen Bereich".

Niemand kam derweil bei dem Feldbrand zu Schaden, wie Eppelheims Feuerwehrkommandant Christoph Horsch am Dienstag der RNZ mitteilte. Doch alleine aufgrund der Dimension der sieben Hektar abgebrannten Feldes war der mehrstündige Einsatz diverser Feuerwehren nahe der Kreisstraße 4147 (K 4147) außergewöhnlich. Und weil die Lage zwischenzeitlich brenzlig war: Denn die Flammen hatten sich am frühen Montagabend in Richtung des nahen Wohngebiets ausgebreitet. Dieses zu schützen, war die vorrangige Priorität der rund 60 Brandbekämpfer aus fünf Feuerwehren.

Zunächst waren es aber die Wehren aus Eppelheim und Plankstadt und örtliche Landwirte, die sich dem Feuer nahe der K 4147 stellten. "Wegen des starken Windes hat sich aber herausgestellt, dass wir mehr personelle Kapazitäten brauchen", erklärte Horsch. Also wurden die Wehren aus Oftersheim und Brühl sowie die Heidelberger Berufsfeuerwehr nachalarmiert. "Wir haben zunächst versucht, das Feuer einzukreisen", so Horsch. Das habe jedoch nicht funktioniert, also änderten die Wehren die Taktik.

Während die zahlreichen Landwirte vor Ort mit ihren Fahrzeugen die brennenden Felder großflächig mit Wasser bespritzten, konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf den Schutz des Wohngebiets. Besonders ein Feldgarten mit alten Bäumen erwies sich als problematische Stelle, wie Horsch ausführte. Zum Löschen brauchten die Wehren vor allem "viel Wasser", so Horsch. Das gab es bei einer nahe gelegenen landwirtschaftlichen Wasserstelle, zu der ein Pendelverkehr eingerichtet wurde.

Keine 24 Stunden nach dem Feldbrand (r.) brach ein Feuer in der Seestraße aus. Foto: Priebe

Das vom Wind immer wieder neu angefachte Feuer und die Hitze forderten derweil die Einsatzkräfte. Neben "Marscherleichterung" – also wenn möglich Schutzjacke aus – war Durchwechseln die Devise für Mensch und Material. Denn auch wenn das Feuer gegen 18 Uhr aus war, dauerten die Nachlöscharbeiten noch bis 22 Uhr. Bis dahin galt es, aufflammende Glutnester zu löschen und das Feld mit Hilfe einer Drohne samt Wärmebildkamera zu überwachen.

Was den Brand verursachte, konnten derweil weder Feuerwehr noch Polizei am Dienstag auf Nachfrage sagen. Auch der Sachschaden steht noch nicht fest. Dafür war der Brand bereits am Montagabend Thema im Eppelheimer Gemeinderat: Sie habe die Angst und Sorgen der Anwohner mitbekommen, sagte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. CDU-Stadtrat und Landwirt Horst Fießer war von den brennenden Feldern in die Sitzung gekommen und erhielt Applaus dafür, wie die Landwirte beim Löschen unterstützt hatten.

Rebmann betonte, wie wichtig es sei, dass man sich angesichts der ausgedörrten Feldflur umsichtig verhalte, weder rauche, noch offenes Feuer mache, aber auch keine Glasflaschen oder Scherben wegen der Brennglaswirkung zurücklasse. Claudia Grau-Bojunga (Grüne) erwähnte eine Begegnung mit einem rauchenden Mann am Wochenende. Darauf angesprochen, sei er uneinsichtig gewesen. "Das kann ich hier gar nicht öffentlich sagen, was ich dem entgegnet hätte", polterte Rebmann. Derartiger Leichtsinn sei brandgefährlich.