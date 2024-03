Eppelheim. (fhs) Ob sich das von der Verwaltung jemand mal ansehen könnte: Der Gehweg in der Kirchheimer Straße unter anderem in Höhe der ehemaligen Bäckerei Stern sei nach den dort vorgenommenen Glasfaserverlegearbeiten wirklich auffällig grob geflickt worden, berichtete die Stadträtin der grünen Fraktion, Isabel Moreira da Silva unter Punkt "Verschiedenes" in der zurückliegenden

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote