Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Was macht ein Linienbus auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule? Die Antwort war ganz einfach: Er war zu Übungszwecken vor Ort. Die Stadt hatte Seniorinnen und Senioren zu einem Mobilitätstraining eingeladen. Sieben Interessierte – sechs Damen und ein Herr – nahmen teil. Die Veranstaltung war in einen Informations- und einen Praxisteil unterteilt. Los ging die Veranstaltung, die Melanie Seppich von der Stadtverwaltung initiiert und organisiert hatte, im Foyer der Rudolf-Wild-Halle.

Der Nachmittag war auch dem gegenseitigen Austausch zwischen Nutzern von öffentlichen Verkehrsmitteln und Bediensteten der Verkehrsbetriebe dienlich. Probleme konnten offen angesprochen werden. "Hier haben wir die Menschen vor Ort, die tagtäglich damit zu tun haben", erklärte Seppich.

Die beiden Mitarbeiter der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), Karl-Martin Ballenweg und Dominik Metorn, die zum Unternehmen "DB Regio Straße" gehören, erläuterten mit Hilfe einer Präsentation alles, was man zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wissen sollte. Es wurden die Haltestellenbeschilderung erklärt und auch die unterschiedlichen Symbole an Türen und Scheiben sowie, was die Tasten an den Türen der Fahrzeuge bedeuten. In Bus und Bahn seien an den Fensterscheiben Hinweissymbole angebracht, die auf Bereiche und Sitzplätze für Rollstuhlfahrer, Rollatoren-Nutzer, Kinderwagen und Fahrräder hinweisen.

Wer mit Gehhilfe, Rollator oder Rollstuhl die öffentlichen Verkehrsmittel nutze, sollte beim Linienbus nicht vorne beim Fahrer, sondern an der mittleren Tür einsteigen, weil dort der Einstieg geräumiger sei, der Bus durch Absenkung den Einstieg erleichtern oder eine Rampe ausgeklappt werden könne.

Für den Ausstieg von Menschen mit Handicap gebe es Tasten mit einem Rollstuhl-Symbol, die vor der entsprechenden Haltestelle gedrückt werden können und dem Fahrer anzeigen, dass Hilfe beim Ausstieg benötigt werde – entweder durch Absenken des Fahrzeugs oder durch Ausfahren der Rampe. Wer in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteige, sei angehalten, den nächstmöglich freien Sitzplatz zu wählen. Spaziergänge durch Bahn oder Bus sollten vermieden werden.

Denn schließlich hätten die Fahrer auch Taktungen einzuhalten und könnten nicht an jeder Haltestelle warten, bis alle einsteigenden Fahrgäste irgendwo ihren Wunschplatz gefunden hätten. Die Mitnahme von Fahrrädern sei auf allen BRN-Linien in der Zeit zwischen sechs und neun Uhr vormittags nicht gestattet. Danach sei dies möglich, informierte Ballenweg. Für Räder gebe es im Bus spezielle Befestigungen.

Otmar Schubert wies als Besucher der Veranstaltung darauf hin, dass diese Befestigungen oftmals nicht intakt seien. Außerdem bemängelte er, dass Bus- oder Bahnfahrer auf den Strecken oftmals "sehr rasant" fahren, sodass für ältere Menschen nach dem Einstieg oder auf dem Weg zum Ausstieg eine erhebliche Sturzgefahr bestehe. "Ich würde gerne mal mit den Fahrern über ihr Verhalten sprechen", meinte der Senior und schlug eine regelmäßige Beurteilung des Fahrpersonals durch die zuständigen Unternehmen vor.

Christa Unglaube sah dies genauso: "Die Fahrer fahren an den Haltestellen gleich nach dem Einstieg der Fahrgäste viel zu schnell los. Die Leute haben meist noch keinen Sitzplatz. Mir ist das viel zu riskant." Die Eppelheimerin war froh, noch mit ihrem Auto alle ihre Wege zurücklegen zu können.

Nächster Punkt war der Ticketerwerb in Bus oder Bahn. Es wurde gebeten, möglichst nicht mit großen Scheinen zu zahlen, da die Rückgeldausgabe deutlich mehr Zeit in Anspruch nehme, als wenn man mit passenden Beträgen zahle. Tickets könne man auch online erwerben, beispielsweise über den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Es sei auch die Nutzung der Handy-Ticket-App möglich. Über Computer oder Smartphone könne man auch Fahrplanauskünfte und Linienpläne erhalten. Allerdings, so merkten einige Senioren an, sei für die ältere Generation die Nutzung neuer Medien nicht so einfach.

Nach der Theorie folgte die Praxis. Vor der Halle wartete auf dem Schulhof ein Linienbus, der als Übungsobjekt diente. Die ältere Generation lernte, wie man sicher und unfallfrei mit einem Rollator in einen Bus ein- und aussteigt. Karin Böhm gehörte zu den Ersten, die das unter Anleitung testeten. Der Einstieg erfolgt vorwärts: Erst der Rollator, dann der Fahrgast. Beim Ausstieg verlässt erst der Fahrgast rückwärts unter Nutzung der Haltegriffe an den Türen das Fahrzeug. Dann erst werde der Rollator nachgeholt. Bei der Auswahl des Sitzplatzes in Bus oder Bahn wurde den Senioren geraten, sich gegen die Fahrtrichtung zu setzen. Der Grund: Bei einer Bremsung werde man in den Sitz gedrückt und falle nicht nach vorne.

Der Termin diente auch dazu, dass Fragen gestellt werden konnten. Eine ältere Dame wollte wissen, ob ihr Fahrticket, mit dem sie von Heidelberg nach Eppelheim fährt, auch für die Weiterfahrt mit dem Eppelheimer Citybus gültig sei. "Ja, der Citybus kann in dem Fall ohne Zuzahlung genutzt werden", informierte Ballenweg. Für alle Teilnehmer des Mobilitätstrainings hatte Melanie Seppich ein kleines Geschenk dabei. Es gab einen textilen Reflektor-Überwurf, den man über einer Jacke tragen oder über den Rollator ziehen kann, um in der dunkleren Jahreszeit besser gesehen zu werden.