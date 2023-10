Von Felix Hüll

Eppelheim. Halle ist nicht gleich Halle. Sie ist ein Mittelpunkt, ein Ort der Selbstbehauptung und des zu sich selbst Findens. Die Rhein-Neckar-Halle ist ein solcher Ort gewesen. Für Eppelheim, ja, für die gesamte Region. Das haben zuletzt wieder die Reaktionen der RNZ-Leser auf die Frage nach ihren Erinnerungen bewiesen.

Das zeigt aber auch die Aufmerksamkeit, die der Platz im Geviert von Carl-Diem-, Pestalozzi- und Justus-von-Liebig-Straße sowie Maximilian-Kolbe-Weg über ein halbes Jahrhundert auf sich zog und noch auf sich zieht. Buchstäblich ein Ort der Selbstbehauptung war die Rhein-Neckar-Halle von Anfang an – blickt man auf Zeit und Umstände zurück, in denen dieses Großbauwerk geplant und errichtet worden ist, die End-60er- und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Politiker gaben sich hier die Klinke in die Hand: Wahlkämpfer Franz-Josef Strauß mit Lothar Wiegand von Eppelheims CDU (oben) sowie die Kanzler Willy Brandt (unten links) und Helmut Kohl. Fotos: Archiv Klaus Preuß

Abwehr einer Eingemeindung

In Baden-Württemberg erregten die Pläne der Landesregierung die Gemüter in den Städten und Dörfern, weil die damalige CDU-/SPD-Regierungskoalition plante, durch Bilden größerer wirksamer Verwaltungseinheiten in einer Gebietsreform das Land für die Anforderungen der Gegenwart handlungsfähig zu machen.

In den Orten, denen die Eingemeindung in die Nachbarschaft drohte, liefen Bürger Sturm und unternahmen verschiedene Anstrengungen, der Aufgabe kommunaler Selbstständigkeit zu entgehen. So auch in Eppelheim. In der Maurerstadt befürchtete man, nur noch ein Stadtteil des benachbarten Heidelberg zu werden.

Auch vor diesem Wunsch, ein eigenständiges Zentrum mit Einrichtungen überörtlicher Bedeutung zu bleiben oder (wieder) zu werden, muss man die Planungen jenes Infrastrukturzentrums sehen. Neben der Friedrich-Ebert-Schule entstanden auf dem Areal das spätere Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, das Gisela-Mierke-Hallenbad, die Reit- und Tennisanlagen sowie eben auch die Rhein-Neckar-Halle.

Sie war nicht nur für den Schul- und örtlichen wie regionalen Vereinssport gedacht, sondern auch als Veranstaltungsort mit einer überörtlichen Bedeutung. Nachdem die für 8,04 Millionen D-Mark erbaute Großsporthalle fertig war, diente sie viele Jahre als der größte überdachte Veranstaltungsort im Rhein-Neckar-Kreis und zog – wie schon wiederholt berichtet – Stars und Gruppen an, für die ihre Veranstaltungsagenturen zentrale Plätze mit entsprechender Ausstattung suchten. Und auch die Ausrichter von Sportgroßveranstaltungen oder politischen Kundgebungen vor Wahlen beziehungsweise Abstimmungsprozessen wie bei der Kommunalgebietsreform wählten die Halle als Austragungsort.

Eines der zahlreichen Sport-Events: die Auftritte der Basketball-Harlem-Globetrotters. Foto: Archiv Klaus Preuß

"Die Bürger ernst nehmen!"

5000 Bürger aus den Umlandgemeinden Ziegelhausen, Dossenheim, Plankstadt, Oftersheim, Ilvesheim und eben auch aus Eppelheim waren zu einer Protestkundgebung vor der in diesem Jahr gerade erst eingeweihten Rhein-Neckar-Halle zusammengekommen. "Nehmt die Bürger ernst!" lauteten Transparentaufschriften, wie in der Berichterstattung von Klaus Preuß damals in der RNZ nachzulesen steht.

Gastgeber der Veranstaltung war Rudolf Wendlandt als damaliger Vorsitzender der Eppelheimer Bürgeraktion. Wendlandt beklagte, dass kein Vertreter der Landesregierung gekommen war, sich dem Bürgerprotest zu stellen. 1972 hieß der zuständige Landesinnenminister Karl Schiess und war schon von Amts wegen der Buhmann für alles, was mit der Gebietsreform zusammenhing. In der Protestveranstaltung in der Halle gegen die Gebietsreform zugegen waren als Landtagsabgeordnete aus der Region Gerhard Weiser von der CDU sowie die Sozialdemokraten Udo Kraus, Wolfgang Daffinger und Karl-Peter Wettstein.

Die Halle erlebte Weltmeisterschaften

In der Summe und über die Jahre hinweg weit mehr Zuschauer zogen die Sportereignisse in die Rhein-Neckar-Halle: Für die Keglerweltmeisterschaften 1974 montierte im Mai dieses Jahres eigens die Spezialfirma Spellmann aus Hannover sechs Asphalt-Kegelbahnen auf einem darunter liegenden Holzgerüst in der Halle; die Zuschauenden jubelten den Eppelheimer Kegler-Assen wie Dieter Zieher, Theo Holzmann oder Richard Pelikan zu.

Die Rhein-Neckar-Halle sah zu Anfang der 1970er-Jahre die Badischen Juniorenmeisterschaften im Ringen und die Deutschen Amateurboxmeisterschaften, Anfang der 80er-Jahre wurden hier auch Spiele der Handballweltmeisterschaft von 1982 ausgetragen. Es gab aber auch Hallensportschauen des Sportkreises, der 1972 in der Rhein-Neckar-Halle sein 25-jähriges Bestehen beging – bei einem "Eintritt von drei Mark auf allen Plätzen".

Hintergrund Einen Ansturm von bis zu 8000 Menschen auf einmal haben Konzerte und Musikereignisse in der Rhein-Neckar-Halle mit sich gebracht – ihre Glanzzeit erlebte die Halle in den [+] Lesen Sie mehr Einen Ansturm von bis zu 8000 Menschen auf einmal haben Konzerte und Musikereignisse in der Rhein-Neckar-Halle mit sich gebracht – ihre Glanzzeit erlebte die Halle in den 1970er- bis 90er-Jahren. Unter den Größen des Music-Business traten in Eppelheim unter anderem auf: AC/DC, BAP, Barclay James Harvest, Deep Purple, Genesis, Kelly Family, Police, Pur, Rainbow, Santana, Scorpions, Status Quo, Uriah Heep oder Neil Young, aber auch die Kastelruther Spatzen und die Schürzenjäger oder als Einzelinterpreten Joe Cocker, Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Bob Marley, Nena, Mike Oldfield, Tina Turner oder Frank Zappa. Auf der einen Seite gab es bei den Besuchern Riesenbegeisterung und Erinnerungen, die bis heute hoch gehalten werden. Auf der anderen Seite beschwerten sich Anwohner über Lärm, Parkplatzprobleme und es wurde sogar zu einem Gemeinderatsthema, dass pro Konzerttermin in der kalten Jahreszeit 18 Stundenplanstunden Schulsport ausfallen mussten, weil die Halle stufenweise wegen der Konzertvorbereitungen nicht mehr dafür genutzt werden konnte. (fhs) [-] Weniger anzeigen

Selbstredend hat auch die Stadt Eppelheim ihre Sportlerehrungen in der Rhein-Neckar-Halle vorgenommen – erstmals im Juli 1974 im Rahmen eines großen Sportlerballs. Der damalige Bürgermeister Peter Böhm und Beigeordneter Hugo Giese zeichneten 140 zu Ehrende im Beisein von rund 1000 Eppelheimern aus. Kleinere Hallensportschauen brachte der Turnverein etwa 1975 und 1976 in das Gebäude.

Sozusagen mit noch Höherem befasste sich 1973 der Evangelische Bezirkskirchentag, bei dem 1600 Protestanten aus den damals 25 Pfarreien des evangelischen Kirchenbezirks "Ober-Heidelberg" unter anderem den evangelischen Landesbischof Hans-Wolfgang Heidland hörten.

Weltanschauungs-Ereignisse

Um handfeste Weltanschauungsfragen ging es auch bei den bereits erwähnten politischen Großveranstaltungen; neben dem Protest gegen die Gebietsreform machte sich der Eppelheimer Großveranstaltungsort einen Namen bei den Parteien, die etwa vor Wahlen Heerschau hielten: So füllten etwa Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder Franz-Josef Strauß aus der Bundespolitik die Tribünenplätze und den Saal, um an dieser Stelle nur einige der "Politgrößen" aufzuzählen.

Unternehmer Rudolf Wild rief das Volksliedersingen ins Leben (Mitte). Foto: Archiv Klaus Preuß

Konzerte mit Weltstars

Besondere Publikumsmagneten waren die Konzerte mit Weltstars sowie nationalen Größen (siehe Extra), aber auch Fernsehaufzeichnungen wie etwa die ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß". Als besonders beliebt galten in den 80er- und 90er-Jahren die Konzerte mit der US-Army-Band und das von Firmengründer Rudolf Wild initiierte Volksliedersingen, das von den 80er- bis zu Beginn der 2000er-Jahre jährlich stattfand.

Mit dem Bau der Maimarkthalle 1980, der SAP-Arena 2005 und dem SNP-Domes standen in der Region weitere Großveranstaltungsorte zur Verfügung, während sich Anlage und Ausrichtung der Rhein-Neckar-Halle nur mit größeren Investitionen hätten auf den Stand der Zeit bringen lassen. Trotz allem war sie gefragt als Platz für Vereinsveranstaltungen wie Sängerfeste, Faschingsveranstaltungen, Minicar-Rennen, Wäldlerbälle aber auch Kirchenbasare und Hallenfußballturniere.

1995 begrüßte Verleger Winfried Knorr (l.) die Besucher des Leserfests der Rhein-Neckar-Zeitung. Foto: Kresin

1995 mietete auch die Rhein-Neckar-Zeitung einmal die Halle: Anlass war ihr 50-jähriges Bestehen. Die RNZ lud im ganzen Verbreitungsgebiet zu diesem Leserfest nach Eppelheim ein – 16 000 Menschen kamen insgesamt über den Tag verteilt und erlebten dieses Fest, das Verleger Winfried Knorr eröffnet hatte.

In der Rhein-Neckar-Halle feierte die RNZ ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: Pfeifer

Programm machten damals unter anderem die Kurpfälzer Rockröhre Joy Fleming sowie verschiedene Musik- und Trachtenvereine aus den RNZ-Gemeinden.

Widerstand gegen Abrisspläne

Immer wieder forderten Eppelheimer Bürger von der Stadtverwaltung, etwas für die Sanierung der Rhein-Neckar-Halle zu tun, vor allem, als der damalige Bürgermeister Dieter Mörlein Abriss und Neubau ins Spiel brachte. Das Zeitungsarchiv belegt Protestaktionen zum Erhalt der Rhein-Neckar-Halle 2008, 2011 und 2012. Bei Letzterer mobilisierte der damalige Vereinssprecher Eppelheims, Dietmar Fischer, Bürger mit dem Ziel, die Halle als "Grundpfeiler des Eppelheimer Sports" zu erhalten. Bei einer Brandverhütungsschau wurde jedoch festgestellt, dass die Halle nur über drei Notausgänge verfügte, die Tribüne gar keine habe.

Die Holzverkleidung ist leicht entflammbarer Baustoff. Es fehlten hinreichende Rauchableitungen, eine Sprühwasserlöschanlage auf der Bühne sowie eine Sicherheitsbeleuchtung. Anfang April 2012 wurde die Halle geschlossen. Sieben Wochen später konnte sie zwar wieder geöffnet werden, war aber seither nicht mehr zugelassen für Veranstaltungen mit mehr als 199 Personen. Als letzte Großveranstaltung in der Rhein-Neckar-Halle firmiert das Weihnachtskonzert der US-Army 2011 in der Chronik.

Hallenzukunft durch Sponsor Wild

Capri-Sun-Inhaber Hans-Peter Wild schließlich kündigte anlässlich seines 80. Geburtstags an, der Stadt acht Millionen Euro für den Neubau einer Dreifeldersporthalle zu spenden. Allein, es tat sich darauf erst einmal nichts, bis im Zusammenhang mit einem größeren Wohnbau-Einkaufsmarkt-Immobilienbauvorhaben dieses Projekt hätte angegangen werden sollen.

Die Vorgehensweise verärgerte den Mäzen jedoch und es stand sogar im Raum, dass er seine Finanzierungszusage zurückzieht. Das Wohnungsbau- und Supermarkt-Hallen-Projekt verschwand 2023 in der Versenkung und der Weg wurde frei gemacht für Abriss und Neubau einer neuen Dreifeldersporthalle, die den Namen des Sponsors tragen wird.

Good-Bye-Party am 21. Oktober

Am Samstag, 21. Oktober, steigt nun eine "Good Bye-Party", zu der es an der Abendkasse noch letzte Restkarten gibt. Einlass ist ab 17 Uhr, Programmbeginn ab 18 Uhr: Es gibt eine Ausstellung, Versteigerung von Erinnerungsstücken und Live-Musik von Jens Huthoff und Band.