Eppelheim. (fhs) "Die langen Zeiten, die wir brauchen, um das zu realisieren, sind unwürdig. Fangen Sie an, was zu tun, ich bitte Sie darum." Mit diesem Appell wandte sich Besucher Erich Zahn in der Bürgerfragestunde der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung an die Stadträtinnen und -räte. Zuvor hatte er ausgeführt, was ihm auf dem Polizeiposten geraten worden war und welche Erfahrungen er als über 80-jähriger Radfahrer auf Eppelheims Straßen gemacht hatte. Zahn erinnerte zudem daran, dass der Unfallstatistik der Polizei nach Eppelheim mit Sandhausen gemeinsam die meisten Radfahrer-Unfälle unter den 17 Orten der Region Heidelberg habe.

Zahn nannte Beispiele wie die Fahrt durch die Seestraße oder vom Süden durch Christoph- oder Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hauptstraße. "Oft kommt mir ein Auto entgegen. Und die Emotionen kochen hoch." Zahn sagte, er habe sich bei der Polizei danach erkundigt, wie man vorgehen könne. Die Polizeibeamten hätten ihm gegenüber erklärt, dass das Problem bei der Stadt liege. "Man hat mir geraten, ich könne mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren."

Schon seit Jahren spreche man über zwei Verkehrsachsen für Radler in Nord-Süd-Richtung und umgekehrt durch Eppelheim "Und nichts ist passiert", schimpfte Zahn. Das Gegenargument laute immer, dass Parkplätze weg fielen. Bürgermeisterin Patricia Rebmann erklärte, dass die Radachsen in der Verkehrsplanung vorgeschlagen seien und nun nach und nach behandelt werden; Zahns Anregung sei also bereits beschlossene Sache. Sie pflichtete Zahn aber bei, dass dabei Parkplatze wegfallen werden. Zur Seestraße erklärte die Bürgermeisterin, sie werde mit der Verkehrspolizei sprechen, ob hier weiter gegenläufige Begegnungen möglich sein sollten.