Eppelheim. (cm) Die Eppelheimer Katholiken trauen um ihren ehemaligen Pfarrer: Wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag verstarb vor Kurzem Wolfgang Buck an den Folgen eines Schlaganfalls. Er war der letzte Pfarrer, der ausschließlich für Eppelheim zuständig war.

Das Requiem findet am kommenden Donnerstag, 29. Februar, ab 11 Uhr in der Kirche St. Vitus in Heidelberg-Handschuhsheim statt. Die Beisetzung erfolgt anschließend um 13 Uhr auf dem Bergfriedhof in Heidelberg. Treffpunkt hierfür ist vor dem Krematorium.

Wolfgang Buck wurde in Waldshut am Hochrhein geboren. Er absolvierte zunächst eine Verwaltungslehre, bevor er sich entschloss, das Abitur nachzuholen und Theologie zu studieren, um Priester zu werden. Nach der Weihe am 5. Juni 1966 folgten Vikarjahre in Sinzheim und Freiburg, bevor Buck von 1972 bis 1982 seine erste Stelle als Pfarrer in Eggenstein-Leopoldshafen antrat.

Nach zehn Jahren wechselte er 1982 nach Eppelheim, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2006 die Gemeinde St. Joseph leitete. Anschließend zog er nach Dossenheim und half zur gottesdienstlichen Vertretung vor allem in den beiden Pfarreien des Heidelberger Nordens aus.

Im Jahr 2016 beging er den 50. Jahrestag seiner Priesterweihe. Am dritten Advent 2023 feierte er nun letztmals gemeinsam die Eucharistie in St. Vitus in Handschuhsheim wo ihm auch für seine priesterliche Hilfe als Pensionär gedankt wurde. "An allen Orten hat Wolfgang Buck die Menschenfreundlichkeit Gottes überzeugend verkündet", würdigten der leitende Pfarrer Johannes Brandt, der stellvertretende Dekan Klaus Rapp und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Daniela Seehaus stellvertretend für das katholische Dekanat Heidelberg-Weinheim und für die katholische Stadtkirche Heidelberg das Wirken Bucks.

In Eppelheim war er bekannt als "Familienpfarrer". Buck waren die aktuellen Fragen der Kirche immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Auch bei den Themen vollständige Gleichstellung der Frauen, Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten und Ausrichtung der Kirche als Begleiter aller Benachteiligten hat Buck in 50 Jahren als Priester keine Ausnahme gemacht.

Vor wenigen Jahren unterzeichnete Buck auch ein Papier, das sich gegen den Ausschluss von wiederverheiratet Geschiedenen richtete. Mit der Verabschiedung von Pfarrer Wolfgang Buck in den Ruhestand im Jahr 2006 musste sich die Eppelheimer Pfarrgemeinde St. Joseph aufgrund des Priestermangels in der Katholischen Kirche auch von ihrer Selbstständigkeit verabschieden. Sie gehörte sodann der neuen Seelsorgeeinheit Heidelberg-West an, zu der bereits die Pfarreien St. Bartholomäus Wieblingen und St. Marien Pfaffengrund gehörten.

"Sie haben hier sehr viel für die Menschen getan", würdigte der damalige Eppelheimer Bürgermeister Dieter Mörlein die Verdienste des "Pontifex von Eppelheim". Seinen Beruf habe Buck als echte Berufung angesehen. In den 24 Jahren seines Wirkens als katholischer Priester in Eppelheim sei für ihn die Ökumene kein leeres Wort gewesen, sondern er habe sie gelebt und lebendig gestaltet.

Zum festlichen Jubiläumsgottesdienst zum 50. Priesterjubiläum Bucks im Jahr 2016 war die Christkönigskirche in Eppelheim voll besetzt. "Das Herrschen und Dienen in der Kirche beschäftigt mich seit Langem", sagte der damals 78-Jährige. "Immer wieder geht es um Macht und Machtmissbrauch." Damals betonte Buck: Er sei froh, dass Papst Franziskus unmissverständlich das "Dienen" in den Vordergrund gestellt habe.

Buck begleitete ungezählte Menschen durch Höhen und Tiefen. Da er auch im Ruhestand noch Messen feierte, galt er als "Priester in Rufbereitschaft". Dass dieser unermüdliche Dienst für Kirche und Menschen wahrgenommen und wertgeschätzt wurde, machte der damalige Festgottesdienst deutlich. Vom großen Einsatz aller Beteiligten sichtlich berührt, sagte der Jubilar: "Ich bin wirklich dankbar für das, was wir leben und erreichen durften, und hoffe, dass wir weitergehen können mit Gottes Gnade."