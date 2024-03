Eppelheim. (pop) Als überaus informativ und harmonisch stellte sich am Samstagvormittag auf dem Wasserturmplatz der "Aktionstag Menschenrechte für alle" heraus. Mit dieser Zusammenkunft setzte die im Haus der Begegnung aktive "AG Miteinander in Vielfalt und Respekt" gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern den Schlusspunkt unter die erstmals in Eppelheim veranstalteten "Internationalen Wochen gegen Rassismus".

Für jede Menge Harmonie sorgte nicht nur, vor allem aber auch ein von Louis Desmond Efu Nkong dirigierter und von George Aide instrumental begleiteter "Internationaler Chor". Letzterer interpretierte überwiegend nicht-deutschsprachige Songs – und das mit viel Schwung und Begeisterung. Doch jener Song, der auf Deutsch erklang, sprach mit dem Refrain "Kein Schritt mehr nach rechts, nie wieder ist jetzt!" schon Klartext.

Dafür, dass nach den bisherigen Programmpunkten der lokalen "Internationalen Wochen gegen Rassismus" wie beispielsweise der Gesprächsrunde zum Thema "Rassismus in der Gesellschaft: Lösungen für mehr Gerechtigkeit" am 13. März oder dem "Internationalen Erzählcafé" zum Thema: "Zugehörigkeit/dazu gehören" am 14. März auch am Samstag die Information keineswegs zu kurz kam, sorgten zum einen viele Gespräche an den Ständen. Und zum anderen diverse Schautafeln.

So war den Infografiken etwa zu entnehmen, dass Ende 2022 weltweit 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen seien. Darunter 69 Millionen als Binnenflüchtlinge und somit als Flüchtlinge innerhalb des Landes, vor allem in den Staaten Syrien, der Ukraine, Afghanistan, Venezuela, Südsudan und im Kongo. Weiterhin war zu erfahren, dass weltweit 40 Prozent aller Flüchtlinge minderjährig seien und 70 Prozent sich in Ländern mit mittlerem oder niedrigem Einkommen aufhielten.

Mit Blick auf Deutschland wurde bekannt gegeben, dass hierzulande 70 Prozent der Asylsuchenden aus Kriegs- und Krisengebieten stammten und 2023 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 51,7 Prozent aller Asylanträge positiv beschieden worden seien. Im "Ranking der zehn Länder mit den meisten aufgenommenen anerkannten Flüchtlingen" liege Deutschland mit Stand Ende 2022 mit gut zwei Millionen Flüchtlingen auf Rang vier nach der Türkei mit 3,56, dem Iran mit 3,42 und Kolumbien mit 2,45 Millionen Flüchtlingen.

Als durchaus aufschlussreich erweisen könnten sich auch die Ergebnisse der Mitmachaktion "Welche Vorschläge und Ideen für Lösungen haben Sie? Was braucht es für ein besseres Miteinander?" Denn die auf diese Fragen gegebenen Antworten lauteten einerseits so: "Toleranz", "Gegenseitiger Respekt", "Zugewandtheit", "Das Gemeinsame entdecken", "Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben" und "Zuhören". Und andererseits wie folgt: "Empathie", Offenheit für andere"., "Wohlwollen", "Lebensentwürfe der Menschen einfach mal akzeptieren und nicht bewerten" sowie "Akzeptanz".

Angesichts des immensen Engagements aller an der örtlichen Premiere der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" Beteiligten überraschte denn auch nicht, dass die städtische Integrationsbeauftragte Ann-Kathrin Stork eben diese Premiere als "gelungenen Auftakt" bewertete.