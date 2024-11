Von Lena Sandmeir

Eppelheim. Wer in Erwägung zieht, die eingerosteten Walzerschritte wieder aufzufrischen, der kann dafür rund um Heidelberg die Expertise von einem der besten Tänzer der Welt in Anspruch nehmen. Kristóf Szolt ist als Tanzlehrer für Standard- und lateinamerikanischen Tanz viel in der Umgebung unterwegs. Nebenbei feilt er an der eigenen Karriere im Tanzsport