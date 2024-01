Von Agnieszka Dorn und Sabine Geschwill

Eppelheim/Neckarsteinach. Während die meisten das neue Jahr wohl eher ruhig angehen lassen, hat es sich eine Gruppe gewissermaßen zur Tradition gemacht, jeden Neujahrstag tatkräftig – und mit einer guten Tat – zu beginnen: Seit über 28 Jahren macht sich die Jugend der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde bundesweit am Neujahrsmorgen auf, um die Straßen von den Resten der nächtlichen Silvesterparty zu befreien. In diesem Jahr waren die jungen Muslime in über 240 Orten unterwegs – unter anderem in Eppelheim und Neckarsteinach. Die RNZ war dabei.

> Neckarsteinach: Um kurz vor sechs Uhr war die Nacht für einige jungen Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde am Neujahrstag vorbei. Dennoch sahen die jungen Männer recht fit aus. Nach einem Friedensgebet im Gebetsraum in Schönau und anschließendem gemeinsamen Frühstück ging es für sie ins benachbarte Neckarsteinach. Bei Sonnenschein aber kühlen Temperaturen liefen die Männer den dortigen Neckarlauer ab und räumten dort die Reste von Böllern sowie übrigen Müll in Abfallsäcke.

Die Aktion mache man zum ersten Mal in Neckarsteinach, erzählte Naweel Ahmad Shad, Imam und Theologe. Vor einem Jahr erst hat sich die Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Schönau gegründet. Die dortigen Mitglieder waren zuvor der Ahmadiyya in Eppelheim angegliedert gewesen. Die neu gegründete Gemeinde deckt die Städte Schönau, Neckarsteinach sowie deren Umland ab.

Man habe die Neujahrsaktion Bürgermeister Herold Pfeifer vorgestellt, der begeistert gewesen sei, berichtet der Imam. Die Stadt unterstützte die Aktion mit dem Bereitstellen von Müllsäcken und Greifzangen. Die Muslime wollen die Aktion fortan zukünftig jedes Jahr in der Vierburgenstadt abhalten, hieß es weiter. Silvesterfeiern im hiesigen Sinne gibt es nämlich bei jener religiösen-islamischen Gemeinschaft nicht. Das neue Jahr startet immer mit einem Friedensgebet in der Frühe vor Sonnenaufgang. Nach der Aktion indes hieß es Feierabend für die Ahmadiyya-Mitglieder: Dann stand nur noch Entspannung an für den Rest des Neujahrstags.

> Eppelheim: Schon seit mehr als einem Jahrzehnt zeigt die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat am Neujahrsmorgen in der Stadt bürgerschaftliches Engagement und setzt ein Zeichen des nachbarschaftlichen Miteinanders: Sie treffen sich in den frühen Morgenstunden zum Neujahrsputz am Wasserturmplatz, um wie auch in Neckarsteinach im Zentrum mit Greifzangen und Mülltüten für ein sauberes Stadtbild zu sorgen.

"Anstatt zu feiern und Silvesterraketen starten zu lassen verbringen wir den letzten Tag im Jahr mit Gebeten", erklärt Waqas Ahmed Javid, Jugendpressesprecher der Ahmadiyya-Muslime in Eppelheim. Mit einem Friedensgebet startet die Gruppe auch in den Neujahrstag. "Es ist für uns ein besonderer Tag, an dem wir statt fünf Gebeten noch ein sechstes haben, das Tahajjud."

Die Muslim-Gemeinde, die nach der Friedenslehre ihres verheißenen Messias lebt und nach dem Motto "Liebe für alle, Hass für keinen" handelt, traf sich gestern Morgen entsprechend bereits um 6.15 Uhr in ihrem Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße zur ersten Gebetszusammenkunft. Danach wurde gemeinsam gefrühstückt, ehe mehr als 20 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Arbeitshandschuhen, Mülltüten und Greifzangen ausrückten, um die Stadtmitte zu säubern.

"Unsere Religion lehrt uns, Gott zu dienen und die Schöpfung zu bewahren", erklärt Javid den Hintergrund für den ehrenamtlichen Arbeitseinsatz der Ahmadiyya-Mitglieder. Hinzu kommt die Dankbarkeit der Muslime: "Wir haben in Deutschland ein neues Zuhause gefunden und Bildung bekommen. Dafür wollen wir dem Staat und den Menschen etwas zurückgeben." Mit dem Neujahrsputz wolle man mit Blick auf die aktuelle Weltlage zudem auch ein gemeinsames Zeichen für mehr Frieden auf der Welt setzen und den Zusammenhalt in der Stadt stärken.