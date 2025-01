Von Felix Hüll

Eppelheim. In Deutschland gab es eine Zeit, in der ein Bürgermeister, ein Arzt und ein Richter darüber bestimmen konnten, ob jemand Kinder bekommen darf oder nicht. Und andere entschieden mit, ob derjenige gar zu ermorden ist. Das ist keine erfundene Horrorerzählung sondern wirklich passiert – in Eppelheim sogar im Vergleich besonders oft. 14 Personen kamen jetzt im Haus der Begegnung zusammen zu einem ersten Treffen des neuen "Arbeitskreises zum Gedenken an die NS-Opfer", insbesondere der Medizinverbrechen. Dabei listeten sie auf, was an Fakten bisher bekannt ist und wo weiter nachzuforschen wäre. Sie loteten auch aus, wie allmählich von ihnen, aus der Bevölkerung heraus und nicht "von oben" verordnet, Information über und Erinnern an diese Schicksale möglich wäre und aussehen könnte.

Angeregt hatten das Treffen Christine Beil und Frank Engehausen. Die Eppelheimer Buchhändlerin und der Heidelberger Historiker hatten bereits im Dezember zu einem Vortrag eingeladen. Dabei trug der Professor an der Universität Heidelberg aus der Buchveröffentlichung "Beiträge zur Geschichte Eppelheims: Im 20. Jahrhundert" vor. Bei seinen Forschungen im Generallandesarchiv, im Universitätsarchiv und dem der Stadt Eppelheim war ein Ergebnis der Dritte-Reich-Historie Eppelheims, dass es hier einen vergleichsweise hohen Anteil Medizinopfer des NS-Staatsterrors gegeben hat: Im Buch ist noch die Rede von 28 Menschen, die mittels eines Erbgesundheitsgerichts zu Zwangssterilisierung, Einweisung in eine Anstalt oder anderem Freiheitsentzug verurteilt wurden und teils in der Folge in Grafeneck oder Hadamar ermordet wurden.

Anzunehmen sei, dass die Zahl noch größer sei, wenn man weiter forsche, so Engehausen. Aber schon jetzt stehe fest, dass im Deutschen Reich rund 0,4 Prozent der Bevölkerung von Zwangssterilisation durch die NS-Stellen betroffen war, während es in Eppelheim fast ein Prozent war, also über das Doppelte. "Das hatte Gründe in der Sozialstruktur und auch im Eifer des Bürgermeisters und des Eppelheimer Hausarztes", so Engehausen. "Es gab über Jahrzehnte kein politisches Interesse an diesem Thema, aber besser spät als nie", sagte Christine Beil. Für den ersten Abend hatte sie die Kontaktdaten von rund 30 Interessenten, die sich auch in der Initiative engagieren möchten, von denen rund die Hälfte erschienen war und sich wegen Terminschwierigkeiten viele entschuldigt hätten.

Nach einer Vorstellungsrunde der Anwesenden, die ihren persönlichen Hintergrund und den Bezug zum Thema nannten, umriss Engehausen den aktuellen Stand der Untersuchungen. Eine seiner Studentinnen, Diana Kail, habe in ihrer Masterarbeit die Fälle des "Erbgesundheitsgerichts" Heidelberg untersucht. Angesichts der Fülle des Materials – es gebe 1500 Fallakten – habe Kail aber eine Auswahl treffen müssen und eine 650-Akten-Stichprobe ausgewählt. Suche man in den noch nicht ausgewerteten Beständen weiter nach Eppelheimer Personen, werde man aller Voraussicht nach auf weitere Fälle stoßen.

Der Runde legte Engehausen Namenslisten vor. Darauf standen neun Eppelheimer, die ermordet wurden, 14 in Pflegeanstalten Eingewiesene, mittlerweile 38 Fälle staatlich angeordneter Zwangssterilisation sowie die Namen von sechs Eppelheimern, die in Konzentrationslager eingesperrt wurden und bei denen einer dort den Tod fand, sowie ein weiterer, der kurz nach der Befreiung des KZ Dachau in Wolfratshausen starb.

Erwähnt wurde in der Runde auch die bislang noch nicht veröffentlichte Arbeit von Joachim Dahlhaus und Helmut Lechner über das Schicksal von Rosa Piotrokowsky. Sie war 1908 als Tochter polnischer Juden in Mannheim geboren, kam als Pflegekind 1918 in eine Eppelheimer Familie und wurde evangelisch getauft sowie konfirmiert. Sie arbeitete in der Zigarrenfabrik Liebhold im Pfaffengrund und floh später in ein Dorf bei Schwäbisch Hall. Deswegen wurde sie nicht wie die meisten badischen Juden 1940 ins Lager Gurs verschleppt, sondern 1941 mit württembergischen Judentransporten nach Riga deportiert. In Lettland verlieren sich ihre Spuren. An der Eppelheimer Hauptstraße 29 gibt es bereits eine kleine Gedenktafel.

Zum weiteren Vorgehen planen die Zusammengekommenen, sich auf gleichen Wissensstand zu bringen und einen Vortrag über die Forschungsergebnisse von Frank Engehausen wie auch Diana Kail zu hören. Letztere wird bereits am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr ihr Buch "Zwangssterilisationen in Heidelberg. Das Erbgesundheitsgericht 1934-1945 im großen Saal der Heidelberger Volkshochschule vorstellen. Ein Eppelheimer Vortrag soll angefragt werden. Weiteres Nachforschen zu Eppelheimer Fällen in den Akten soll auf einem nächsten Treffen im Februar erörtert werden. Zudem eingeladen ist auch ein interessierter Lehrer des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Eventuell könnte als Einstieg in die Gedenkarbeit eine Schülerarbeit exemplarisch eines der Lebensschicksale nachzeichnen.

Bisher das Thema berührende Buchveröffentlichungen könnten als bewusst zusammengestellter "Handapparat" in der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt werden. Besprochen werden soll auch, wie ein Gedenkort aussehen könnte und wie man das Vorhaben in der Bevölkerung bekannt machen könnte.

Zwischenzeitlichen Kontakt zu dem Arbeitskreis ermöglichen Christine Beil in ihrer Buchhandlung in der Scheffelstraße 14 oder Frank Engehausen via frank.engehausen@zegk.uni-heidelberg.de.