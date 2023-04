Leimen. (fre) Einen Terminplan gibt es noch nicht, alles ist noch Zukunftsmusik, aber es gibt schon recht konkrete Vorstellungen: Der Stadtwerke-Heidelberg-Konzern will im "Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg-Leimen" ein neues Heizwerk errichten.

Wie Peter Erb im Leimener Rathaus der dort tagenden Verbandsversammlung erläuterte, soll der neue "Energiepark Süd" mit einem möglichst hohen Anteil an Erneuerbaren Energien vor allem Fernwärme erzeugen. Nach Worten des Geschäftsführers der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH könnte dann das Heidelberger Fernwärmenetz auch auf Leimen ausgedehnt werden.

Einen geeigneten Standort – laut Erb ein "Superstandort" – haben die Stadtwerkeplaner in Rohrbach-Süd schon ausgespäht: südlich der Hatschekstraße auf einem abgeräumten Eternitgelände.

Dort ließe sich das Heizwerk, für dessen Gebäude etwa 4500 Quadratmeter benötigt werden, vergleichsweise einfach an die in der Nähe verlaufenden Gas- und Fernwärmenetze anbinden. Eine 20 000-Volt-Stromversorgung müsse noch herangeführt werden.

Das energetische Grobkonzept steht bereits. Über Wärmepumpen und Bohrlöcher mit einer Tiefe von etwa 300 Metern soll die oberflächennahe Geothermie angezapft werden. Hiervon versprechen sich die Stadtwerke eine thermische Ausbeute von bis zu 4,5 Megawatt.

Dieses Wärmegewinnung ist Erb zufolge ausbaubar: Der Untergrund der künftigen Erschließungsstraßen im interkommunalen Gewerbegebiet lasse sich genauso nutzen wie das Abwasser, das der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Untere Hardt in St. Ilgen zugeführt wird. Zum zweiten Standbein könnte eine Holzvergasung werden. Auch sogenannte "Siebreste" sollen hier laut Erb verwertet werden. Das sind die Abfälle, die – mit einem hohen Holzanteil – beispielsweise bei der Kompostierung von Bioabfällen übrig bleiben. Neben 0,5 Megawatt an Strom ließe sich so auch eine thermische Leistung von drei Megawatt erzielen.

Kernstück ist freilich das eigentliche Blockheizkraftwerk mit einer thermischen Leistung von bis zu 20 Megawatt. Es ist gekoppelt an die Erneuerbaren Energien und wird mit Gas betrieben. Für den Fall der Fälle – Spitzenabdeckung oder Gasmangellage – kann es aus einem 100-Kubikmetertank auch mit Heizöl versorgt werden.

Nach Darstellung des Stadtwerke-Geschäftsführers ist dieser "Energiepark Süd" nicht nur wichtig für den weiteren Fernwärmeausbau im Heidelberger Süden. Großes Potenzial berge eine Einbeziehung der St. Ilgener Kläranlage insbesondere für die Große Kreisstadt, wo bislang die aus Heidelberg kommende Fernwärmeleitung am Zementwerk endet. Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, gleichzeitig Vorsitzender des Zweckverbands, erkannte in dem Projekt denn auch eine "tolle Chance"; es müsse unbedingt weiterverfolgt werden.