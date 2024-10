Eppelheim. (fhs) Wenn Ende Oktober die Türen an Tankstelle und Werkstatt an der Schwetzinger Straße 4 in Eppelheim schließen und kein Benzin mehr aus den Zapfsäulen kommt, ist nicht nur einfach die Tanke zu, sondern geht eine 42-jährige Ära zu Ende: Familie Sammet gibt jetzt ihre Aral-Tankstelle auf. Ob’s einen Nachfolger an dem Standort geben wird, steht noch nicht fest.

"Das passt