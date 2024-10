Von Nicolas Lewe



Meckesheim. Die Walnuss-Plantage von Jürgen Heid befindet sich in Meckesheim in Richtung Oberhof nahe der großen Reitanlage, die ebenfalls von Familie Heid betrieben wird. Der 56-jährige Jürgen Heid führt die Walnuss-Plantage in zweiter Generation.

Jedes Jahr im Herbst, etwa zwischen Mitte September und Mitte Oktober, erntet er gemeinsam mit seinen