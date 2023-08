Ein Leben für Nußloch und den Naturschutz

Nußloch. (cm/agdo) Sein Herz schlug für den Naturschutz. Sein Herz schlug für Nußloch. Und sein Herz schlug für die Historie Nußlochs. Nun hat dieses große Herz aufgehört zu schlagen. Nußloch trauert um Heinrich Schmidt, den alle nur "Heiner" nannten und unter diesem Namen kannten.

Einer der bekanntesten und sympathischsten Nußlocher verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 85 Jahren. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau Gudrun eine Tochter und einen Sohn sowie drei Enkelkinder. Sie und eine große Trauergemeinde werden am heutigen Dienstag, 1. August, auf dem Nußlocher Friedhof Abschied nehmen. Die Trauerfeier mit Beerdigung beginnt um 13 Uhr.

Heiner Schmidt war ein Nußlocher Urgestein. Geboren wurde er am 10. März 1938 zwar in Heidelberg, aufgewachsen ist er aber in Nußloch. Hier ging er auf die Schillerschule. Mit 14 Jahren begann er eine Bäckerlehre und arbeitete danach in der Schweiz sowie in München als Bäckermeister sowie Konditor und schließlich im familieneigenen Betrieb in Nußloch, den er später übernahm.

Die Familie war einst aus der Schweiz zugewandert, aber seit über 200 Jahren in Nußloch ansässig. Hier stand der Name über Generationen hinweg für die "Bäckerei Heinrich Schmidt", wobei der Vorname von Generation zu Generation weitergereicht wurde.

Doch eines Tages erfüllte der Bäckerberuf Heiner Schmidt nicht mehr. Er verkaufte den Betrieb und fing im Jahr 1989 als Öffentlichkeitsarbeiter im Nußlocher Rathaus an. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf dem Thema Heimat, das er als Naturschutzwart aber geschickt auf die Natur sowie die Umwelt erweiterte.

Von Natur und Tieren sei er schon als Kind fasziniert gewesen, erzählte Heiner Schmidt vor fünf Jahren im RNZ-Porträt zu seinem 80. Geburtstag. Er trat früh in den Nußlocher Vogelschutzverein ein und setzte sich auch jenseits dessen für die Tierwelt und die Natur ein.

Die Liste seines Engagements ist lang: Er machte sich stark für die gelungene Renaturierung des Nußlocher Steinbruchs, durch dessen Biotopwelt er zahllose Besucher fachkundig führte. Ihm ist zudem zu verdanken, dass die Störche zwischen Nußloch und Walldorf Kunstnester erhielten.

Am liebsten ging Schmidt morgens im Wald mit dem Fernglas auf die Pirsch, erzählte er einmal. Dies sei die schönste Tageszeit. Im Laufe der Jahrzehnte päppelte er privat zig kranke Tiere auf und setzte sie wieder aus – darunter Eichhörnchen sowie Vögel. Immer wieder riefen die Nußlocher ihn, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Besonders spektakulär war ein Nest mit über 900 Hornissen an einem Fenster eines Hauses in Maisbach.

Davon erfuhren auch die RNZ-Leser. Über Jahrzehnte berichtete Schmidt über Nußloch. Sein erster Artikel erschien 1969 unter dem Kürzel "hs", das zu seinem Markenzeichen wurde. Zudem schrieb er drei Bücher über Nußloch. Für die RNZ und ihre Leser war er ein unverzichtbarer Ansprechpartner.

So gab es kein Naturphänomen, das Heiner Schmidt nicht erklären konnte. Auch hier wird er fehlen. Sein großer Wunsch, so erzählt Ehefrau Gudrun, sei gewesen, dass die Menschen ein Herz für die Natur haben.