Zwei Bürgermeister starten mit Podcast durch
Florian König und Benjamin Köpfle wollen mit ihrem neuen Format Einblick in die Kommunalpolitik geben.
Edingen-Neckarhausen/Laudenbach. (dani) Sie unterhalten sich locker, lachen viel und wollen ganz nebenbei erklären, Einblicke geben und Werbung für die Kommunalpolitik machen: Florian König, Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, hat gemeinsam mit seinem Laudenbacher Kollegen Benjamin Köpfle einen Podcast gestartet. "Bürgermeister Buddies" ist seit Freitag auf allen gängigen
