Edingen-Neckarhausen. (max) Die Pop-Up-Weinbar von Bäcker-Star Peter Kapp und Sternekoch Tristan Brandt, hat an den vergangenen drei Wochenenden das kulinarische Angebot der Doppelgemeinde bereichert. Jetzt ist wieder Schluss in der ehemaligen Bäckerei – aber nur vorerst, wie Kapp der RNZ berichtete: "Den Hype jetzt nicht mitzunehmen, wäre doof", findet er.

Also öffnet die Weinbar im kommenden Jahr an voraussichtlich vier Terminen noch mal – immer unter einem anderen Motto. Fest stehen schon Tapas, Vegan und Süßes. Um authentisch zu arbeiten, reisen Kapp und Brandt vorher nach Spanien und Zürich, um das Angebot an Originalen und Koryphäen auszurichten.

Wer nicht so lang warten möchte, hat Glück: Die Weinbar öffnet an Silvester von 11 bis 16 Uhr ihre Türen. Dabei können Feierlustige sich bei "Brot und Bubbles", also Brot und Schaumweinen, auf den Abend einstimmen.

Mit Debüts ist Kapp mehr als zufrieden. Allein am ersten Wochenende seien an rund 700 Gäste da gewesen. Kritische Stimmen habe es nur von einigen gegeben, die gern auch Brot für daheim gekauft hätten, das nicht angeboten wurde.