Vollpension für über 30 Pferde sorgt für Diskussionen

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In der verlängerten Bahnhofstraße in Edingen plant ein landwirtschaftlicher Betrieb die Einrichtung einer Vollpension für 30 Pferde als Erweiterung zum Istbestand. Über eine entsprechende Bauvoranfrage diskutierte der Gemeinderat am Mittwochabend eine Stunde lang, um sie am Ende zunächst abzulehnen.

Es gibt im Verfahren