Mittwoch, 05. November 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Teo in Neckarhausen schließt für zehn Tage

Und zeigt sich danach mit neuem Gesicht. Künftig wird er von Edeka beliefert, daher ändert sich das Angebot in Teilen.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Seine Farbe hat der Kleinstsupermarkt Teo auf dem Freizeitbadparkplatz in Neckarhausen schon geändert: von Orange zu Mintgrün. Und bald ändert sich noch mehr, innen wie außen. Foto: dani

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf rund um die Uhr einkaufen, auch mitten in der Nacht und an Feiertagen, ganz ohne Personal. Was bis dahin noch unglaublich klang, ist mit der Eröffnung des Kleinstsupermarkts "Teo" vor fast zwei Jahren in Neckarhausen zur Realität geworden. Die Türen öffnen sich nur, wenn man eine App

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
