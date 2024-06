Edingen-Neckarhausen. (nip) Freie Sicht aufs Edinger Schlösschen oder eine Riesenbausünde? Dem unter Denkmalschutz stehenden Barockgebäude in der Hauptstraße 35 könnte Ungemach drohen, wenn die Gemeinde das Nachbargrundstück an einen Investor verkauft und dieser dann das schmale Grundstück so ausreizt, dass ein Neubau dicht ans Schlösschen heranrückt und durch seine anzunehmende Höhe wieder die Sicht auf das schmucke Kleinod verstellt.

In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Edinger Schlösschen informierte Vorsitzender Hans Stahl die Anwesenden über ein Gespräch in dieser Sache mit Bürgermeister Florian König. Tatsächlich gebe es einen Investor, der das 302 Quadratmeter große Grundstück, das frühere Anwesen der Familie Geißler, kaufen, das marode Bestandsgebäude abreißen und dann neu bauen würde. Die Kommune hatte das Gelände 2009 für einen Geldbetrag von etwas mehr als 60.000 Euro erworben – der damalige Bürgermeister Roland Marsch fand, man müsse es erwerben, um die Sicht aufs Schlösschen irgendwann freistellen zu können.

2011 ging dann auch das Schlösschen – Kurt Geißler war hier Miteigentümer – in die kommunale Hand über. Im Kaufvertrag für das Geißler-Anwesen war formuliert, dass das Areal nach Abriss des Gebäudes unbebaut bleiben solle. Rechtlich bindend sei das aber nicht, erklärte Vereinsmitglied Dietrich Herold auf Anfrage seines Fraktionskollegen Stephan Kraus-Vierling. Möglich ist der Gemeinde der wohl finanziell attraktive Verkauf, weil mit dem Tod der Vorbesitzer deren lebenslanges Nießbrauchrecht erloschen ist. Die bisherigen Mieter, die Wohnungen für sehr kleines Geld hatten, wurden offenbar gekündigt, was wiederum Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold nicht richtig fand.

Stahl bat um ein Stimmungsbild der Anwesenden zu den Verkaufsplänen. Und das kam klar und deutlich rüber. CDU-Altgemeinderätin Inge Honsel fasste knapp zusammen: "Wir wehren uns." Eberhard Wolf zog eine Parallele zum Schlosspark in Neckarhausen, der vor mehr als 50 Jahren für eine Bebauung zur Disposition stand. Anwohner wehrten sich erfolgreich, der Förderverein Schlossparkfreunde wurde gegründet. Hans Stahl verwies auf die Achse von denkmalgeschützten Gebäuden, in die das Schlösschen optisch eingebettet ist, wobei es vom Nachbarhaus, von Wieblingen kommend, teils verdeckt wird durch das Nachbargebäude. "Das Denkmalamt sagt, dass das Schlösschen in der Hauptstraße ortsbildprägend ist", sagte Stahl. Und es sei wichtig, es als Kulturgut zu sichern und der Bevölkerung vor Augen zu führen. "Ich habe dem Bürgermeister gesagt, dass wir uns wehren werden, wenn eine weitere Bebauung käme", meinte Stahl weiter.

Kraus-Vierling kritisierte die Vorgehensweise, denn in der Sache sei der Gemeinderat noch überhaupt nicht informiert und gefragt worden. Herold wiederum verwies auf die Ausgaben für die Renovierung des Neckarhäuser Fährhäuschens. "Wer Geld fürs Fährhäuschen hat, kann auch etwas fürs Schlösschen ausgeben." Bürgermeister König ist nach wie vor Vorsitzender des Fördervereins Fähre. Die Sanierung des ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Fährhäuschens kostete – verteilt auf zwei Haushaltsjahre – rund 120.000 Euro, nachzulesen im jüngsten "Baustein zur Ortsgeschichte", Band 10 "Impressionen vom Fluss".

Das Fazit der Debatte am Ende der Jahreshauptversammlung: Es gab ein klares Votum für konstruktiven Widerstand. Der Förderverein will der Gemeinde Vorschläge unterbreiten, um das Nachbargelände zu halten, eventuell durch jährliche Pachtzahlungen. "Wir würden in das Gelände investieren, wenn die Gemeinde die Finger weglässt", meinte Hans Stahl.