Edingen-Neckarhausen. (skv) Gestaffelt an zwei Wochenenden haben die jungen Ministranten und Teams der katholischen jungen Gemeinde (KJG) der katholischen Seelsorgeeinheit St. Martin in der Doppelgemeinde die Weihnachtsbäume eingesammelt. Zuerst lief die ehrenamtliche Abholaktion in Edingen und Neu-Edingen, am Samstag darauf folgte Neckarhausen.

Vom Morgen bis zum späten Nachmittag