Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Das Färben und Verschenken von Eiern gab es schon vor 5000 Jahren im Süden Afrikas, ebenso etwa im alten China; aber auch das Christentum hat diesen "heidnischen Brauch" früh übernommen. So wussten sich die Edinger Landfrauen in uralter Tradition, als sie jetzt die Brunnenanlage am Messplatz zu einem sehenswerten