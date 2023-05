Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Es ist ein großer Schritt für die Doppelgemeinde: Am Dienstagnachmittag wurden die Arbeiten für das Baugebiet "HLZ und Gewerbe – In den Milben" mit einem Spatenstich eröffnet. In den kommenden 15 Monaten soll an der Speyerer Straße das rund 4,75 Hektar große Gelände zu einem modernen Gewerbegebiet mit 17 Grundstücken für Unternehmen