Edingen-Neckarhausen. (dani) Städtepartnerschaften werden ganz unterschiedlich gestaltet. Doch eines vereint sie alle: der Wunsch nach einer Freundschaft, die keine Ländergrenzen kennt und die das Zusammenleben auf verschiedene Art und Weise bereichert. Wie eine solche Partnerschaft, genauer gesagt die zwischen deutschen und französischen Kommunen, funktionieren kann, wie gemeinsame Projekte aussehen können und vor allem, wie man bei der Umsetzung finanzielle Unterstützung bekommt, darum ging es beim zweiten Partnerschaftsdialog des Jahres.

Vertreter der Partnerschaftsvereine aus dem ganzen Umkreis waren gekommen, um mit der Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau (IGP) über ihre Vorhaben und Planungen zu sprechen. Etwa 20 Personen kamen in den Bürgersaal des Rathauses von Edingen-Neckarhausen. Sie kamen aus Eberbach, Ilvesheim, Bammental, Sinsheim, Brühl, Ludwigshafen, Weinheim, Dossenheim und Gaiberg.

Gastgeber Erwin Hund, Ehrenvorsitzender der IGP, bekommt regelmäßig Einblicke in Partnerschaften anderer Kommunen und findet es wichtig, dass man sich austauscht, einander inspiriert und unterstützt. Der Partnerschaftsdialog sei hierfür ein idealer Rahmen. Hund ist zudem regionaler Berater des Deutsch-Französischen Bürgerfonds für Baden-Württemberg, Bayern und die Bretagne.

Der Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte der Partnerschaftsvereine und fördert viele Formate und Themen. Das Budget, das in diesem Jahr bei fünf Millionen Euro lag, reiche jedoch bei Weitem nicht aus. Deshalb sei sein Ziel eine Aufstockung, so Hund. Darum ging es an diesem Vormittag jedoch nicht primär. Viel wichtiger war ihm, über die Möglichkeiten des Bürgerfonds aufzuklären, der bisher vielen unbekannt war.

"In jeder Städtepartnerschaft gibt es gemeinsame Themen", so Hund. Wenn man zu diesen Themen konkrete Projekte einreiche und dabei einige Kriterien wie Bürgernähe oder deutsch-französische Relevanz berücksichtige, werde man in eine von vier Förderkategorien eingeteilt und erhalte bis zu 80 Prozent der Kosten vom Bürgerfonds. "Es lohnt sich, es zu versuchen", ermutigte Hund seine Partnerschaftsfreunde. Als Beispiel für Projekte, für die man einen Förderantrag einreichen könne, stellte er zwei Projektausschreibungen vor. Zum einen den Deutsch-Französischen Tag, der jährlich rund um den 22. Januar gefeiert wird und zu dem der Bürgerfonds dieses Jahr 114 Projekte förderte. Es sei eine schöne Gelegenheit und ein netter Jahresauftakt, fand der Ehrenvorsitzende; die IGP nimmt bereits seit 2004 daran teil.

Eine andere und erst vor wenigen Tagen beschlossene Ausschreibung bezieht sich auf das Thema "Gemeinsam stark – deutsch-französische Initiativen im sozialen Engagement", zu dem man ab dem 1. Juli Anträge einreichen kann. Sie umfasst insbesondere den sozialen Bereich, egal ob Vereine, Verbände, Gruppen oder Gemeinden. Schließlich würden auch Probleme die Kommunen verbinden und so die Partnerschaft vielleicht sogar nur noch stärker machen, glaubte Hund.

Dass der Bürgerfonds eine gute und hilfreiche Unterstützung ist, bestätigten auch die Projektbeispiele aus den anderen Gemeinden. Der Zuschuss habe die Möglichkeiten erweitert, waren sich die Teilnehmer im Erfahrungsaustausch einig.

Ein weiteres großes Thema des Treffens war die Jugendarbeit und das Deutsch-Französische-Jugendwerk, das ebenfalls Projekte finanziell unterstützt, allerdings mit knappem Budget. Ein Beispiel für ein Jugendaustauschprojekt ist das Freiwillige Soziale Jahr, das es in Edingen-Neckarhausen im Austausch mit Plouguerneau schon seit einigen Jahren gibt.

Ein weiteres Beispiel ist ein Kinder- und Jugendaustausch. Allerdings fiel schnell auf, wie schwierig es ist, diesen außerschulisch zu organisieren, da es nicht nur terminliche Probleme gebe, sondern auch die Teilnehmerzahl nicht allzu hoch sei. Doch berichteten einige von erfolgreichen Jugendprojekten, unter anderem auch durch Austauschpraktika oder Ferienjobs.

Und auch für das kommende Jahr hatten die Vereine und Partnerschaftsorganisationen schon erste Ideen. Hund regte dazu an, bei den Planungen häufiger an den Fonds zu denken. Schon im eigenen Interesse.