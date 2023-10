Edingen-Neckarhausen. (ans) Der 93. Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr war ein tierischer: So wurde sie am Samstag vor einer Woche nachmittags zu einer Tierrettung in die Neckarhäuser Eisenbahnstraße alarmiert. "Ein Igel dachte, er könnte durch einen Zaun krabbeln und vergaß, dass er sich wohl schon seiner Sommer-Bikinifigur entledigt hatte", beschreibt die Wehr bei Facebook humorig die Situation vor Ort.

Folglich sei der arme Kerl im Zaun stecken geblieben und habe es aus eigener Kraft nicht mehr herausgeschafft. Wie gut, dass es die Freiwillige Feuerwehr gibt, die gleich zur Stelle war: "Selbstverständlich sprangen wir ihm zur Seite und schnitten mit einem Bolzenschneider zwei Drahtmaschen auf."

Der Eigentümer des Grundstücks habe sich bereit erklärt, mit dem Vierbeiner zu einer Tierklinik zu fahren, berichtet die Wehr abschließend über ihren tierischen Einsatz.