Von Micha Hörnle

Edingen-Neckarhausen. Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr brannten in Neckarhausen drei Autos – fast zur gleichen Zeit und nur wenige Meter voneinander entfernt, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Neckarhausen.

Zwei Feuer löschten aufmerksame Anwohner und die alarmierte Polizei; bei einem versuchten noch Nachbarn, das in lichterloh brennende Auto zu löschen, doch hatten mittlerweile die Flammen auf die Fassade eines Wohnhauses übergegriffen, sodass die Feuerwehr löschen musste. Der Gesamtschaden an den Autos liegt bei 15.000 Euro, bei dem Wohnhaus gab die Polizei 20.000 Euro an.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt, auch das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf und arbeiten derzeit daran, die genauen Umstände der Brandserie aufzuklären. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Autos vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen brachte allerdings kein Ergebnis. Daher werden nun Zeugen gesucht: Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon: 0621/174-4444 zu melden.

Für Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer ist es an sich nicht ungewöhnlich, dass mal ein Fahrzeug brennt, aber diese Gleichzeitigkeit war für ihn, der seit 1987 bei der Wehr ist, doch eine neue Erfahrung. Er wurde um 4.07 Uhr mit seinen Kameraden zunächst nur zu einem Brandort gerufen, in die Friedrich-Ebert-Straße.

Als die Feuerwehr fünf Minuten später dort ankam, stand in Opel in Flammen – und die hatten schon auf die Fassade des energetisch gedämmten Wohnhauses, vor dem der Wagen geparkt war, übergegriffen.

Auch wenn die Fassade während des Brands fast unversehrt aussah, wurde sie doch in Mitleidenschaft gezogen: "Das Styropor unter dem Putz schmilzt einfach weg", so Zimmer. Deswegen musste die Wand auf etwa drei Meter geöffnet werden, weil die Dämmung schon bis zum ersten Stock geschmolzen war. Der Brand an sich war schnell unter Kontrolle, eine angrenzende Wohnung war verraucht: Hier kam ein Lüfter zum Einsatz.

Hier konnten Anwohner schnell genug löschen und Schlimmeres verhindern. Foto: PR-Video

Während die Feuerwehr noch bei der Arbeit war, wurden zwei weitere Fahrzeugbrände gemeldet – und zwar ganz in der Nähe. Nur wenige Meter entfernt brannte ein weiterer Pkw, aber auch in einiger Entfernung, Richtung Schlosspark, ein Kastenwagen. Den löschte die alarmierte Polizei selbst ab, im anderen Fall waren Anwohner schnell genug, Schlimmeres zu verhindern. Die Feuerwehr musste nur noch eine Wärmebildkamera einsetzen und etwas nachlöschen.

Für den Einsatz der aufmerksamen Nachbarn und der Polizei hat Zimmer nur lobende Worte: "Das war extrem hilfreich, dass man sofort reagiert hat." Vom Brandstifter war zu dieser Zeit nichts mehr zu sehen. Aber Zimmer sagt auch: "Da hatten wir auch ganz andere Sorgen. Der Fahrzeug- und Fassadenbrand war schon heftig."

Ort des Geschehens

Brandserien bei Fahrzeugen gibt es in der Doppelgemeinde durchaus: In der Nacht zum 2. Februar 2020 waren kurz hintereinander zwei Autos in Flammen aufgegangen – erst in der Goethestraße in Edingen, dann in der Nelkenstraße in Neu-Edingen; dort griff dann der Brand auf die Halle eines Metallbetriebs über. Damals war ein Schaden von 150.000 Euro entstanden.