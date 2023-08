Edingen-Neckarhausen. (max) Mindestens seit Freitag vergangener Woche war die Ampelanlage an der Kreuzung zwischen Mannheimer Straße, Neckarhauser Straße und Speyerer Straße außer Betrieb. Gerade für Autos, die versucht haben aus der Neckarhauser Straße oder aus der Speyerer Straße auf die Mannheimer Straße zwischen Seckenheim und Edingen zu fahren, bedeutete das teilweise längere Wartezeiten, da sie bei der Vorfahrtsregelung benachteiligt waren.

Im Rathaus der Doppelgemeinde wusste man um das Problem, konnte aber selbst nicht aktiv werden, da die Zuständigkeit für die Straße beim Landratsamt liegt. Von dort hieß es: "Das Amt für Straßen- und Radwegebau hat den Ausfall der Ampel der zuständigen Firma gemeldet. Diese wird sich schnellstmöglich um die Ampelanlage kümmern, sodass diese morgen wieder – wie gewohnt – funktionieren sollte."

Ort des Geschehens

Erledigt worden war das Problem dann wohl aber schon am heutigen Dienstag, denn seit dem Nachmittag lief die Anlage wieder. Warum die Ampel über eine so lange Zeit nicht in Betrieb war, wann genau und warum sie ausgefallen war, ob es deswegen zu Unfällen gekommen ist oder ob das Problem an dieser Stelle häufiger Auftritt, sei dem Landratsamt aktuell nicht bekannt.