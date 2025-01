Edingen-Neckarhausen. (dani) Zu einem tierischen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr alarmiert. Wobei in diesem Fall jede Hilfe zu spät kam.

Der Bauhof hatte einen toten Halsbandsittich gemeldet, der in zehn Metern Höhe in der großen Platane im Schlosspark Neckarhausen hing. Er hatte sich wohl in einer Luftballonschnur verheddert und war dort verendet, wie die Wehr mitteilt. Das Tier wurde mittels Drehleiter vom Baum geholt und dem Bauhof übergeben.

In den Schlosspark kommen die Einsatzkräfte mit der Drehleiter durch die Einfahrt neben dem Feuerwehrhaus. Diese wurde bei Einsatzende durch einen falsch geparkten VW behindert.

Das Ordnungsamt wurde darüber in Kenntnis gesetzt und wird weitere Schritte einleiten. Die Feuerwehr wies in den sozialen Medien ausdrücklich darauf hin, dass die Einfahrt vor der Feuerwehr zu jeder Zeit freibleiben muss.