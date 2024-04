Von Max Rieser



Ladenburg. Die Nerven liegen bei vielen in der Römerstadt blank. Nach dem Bericht der RNZ über zwei Männer, die in der Stadt Passanten, darunter auch Kinder, anpöbeln und bedrohen, meldeten sich zahlreiche weitere Betroffene. Bei einem Treffen am Dienstag, an dem auch Ordnungsamtsleiter Rüdiger Wolf teilnahm, erzählten sie von ihren Erlebnissen und forderten die zuständigen Behörden auf, tätig zu werden.

Zuerst gab aber Wolf einen Überblick über den Stand der Dinge: "Wir haben alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen eingeleitet." Das heißt, dass das Ordnungsamt des Kreises informiert wurde, das laut Wolf für solche Fälle zuständig ist. Dort würde die Meldung nun geprüft. Ein Sachverständiger des Gesundheitsamts muss dann entscheiden, ob die Männer in einer Psychiatrie untergebracht werden können.

Einer der beiden sei am Montag in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch eingewiesen worden. Eine Nachbarin des Mannes berichtete aber beim Vor-Ort-Termin, dass sie ihn am Dienstag wieder in Ladenburg gesehen habe.

Generell traf diese Ankündigung nicht auf breites Verständnis bei den Betroffenen. Eine Anwohnerin in der Schulstraße, wo einer der beiden lebt, sagte: "Das erste Mal kam er schon mit einem Baseballschläger zu uns, hat uns bedroht und gesagt, unsere Tochter wäre zu laut. Die hat zu dem Zeitpunkt aber geschlafen. Später drohte er, uns abzustechen."

Anrufe bei der Polizei zögen nur in den seltensten Fällen auch einen Besuch der Beamten nach sich, auch wenn laut der Frau eine klare Bedrohungslage vorliege. Wie der Bearbeitungsstand einer Anzeige sei, die sie gestellt habe, wisse sie auch nicht.

Auch interessant Ladenburg: Zwei Männer bedrohen seit Wochen Kinder und Erwachsene

Ein anderer Mann erzählte von einer Begebenheit mit dem anderen Störer. Er hatte sein Baby in einer Trage umgeschnallt und brachte seinen Bruder zum Bahnhof, als der Mann ihm begegnete. Immer wieder sei er sehr nah an ihn herangekommen und habe vor ihm herumgetanzt.

Wenn er versucht habe, sich zu entfernen, sei der Mann mit dem Pferdeschwanz ihm gefolgt. "Das war wirklich ein Horror, vor allem mit meinem Baby", fand er. Die Polizei habe bei seinem Anruf gleich gewusst, um wen es sich handelt, und habe ihm empfohlen, den Mann zu ignorieren, was aber wegen dessen Penetranz nicht ohne Weiteres möglich gewesen sei.

"Solche Leute haben natürlich auch Rechte und können nicht einfach eingesperrt werden, aber wir haben doch auch das Recht, dass wir uns ohne Angst in der Stadt bewegen können", fand der Betroffene. Eine Frau, die von einem der beiden Störer mit dem Wort "Eklig" angeschrien worden war, habe sich sehr erschrocken, aber nicht die Polizei benachrichtigt, weil sie sich unsicher gewesen sei, ob sie dort ernst genommen worden wäre.

Auch weitere Passanten, die auf das Treffen am Neckartorplatz aufmerksam geworden waren, kamen dazu und berichteten von Drohungen gegenüber älteren Leuten und Drohgebärden gegen eine Gruppe von Touristen. "Muss denn erst etwas passieren, bis etwas unternommen wird?", war der Tenor.

Besonders schwer und wiederholt trifft es einige Gewerbetreibende der Stadt. So auch den Inhaber des Kiosks Schneckenhäusel, Bernd Wolf, und die Betreiberin eines Cafés in der Altstadt, die wegen der anhaltenden Belästigungen anonym bleiben wollte. Angefangen habe alles vor fünf Wochen an seinem Kiosk, so Wolf.

Der Mann mit dem Zopf sei frühmorgens gekommen und habe einen Kaffee gekauft. "Da war noch alles normal." Einige Stunden später sei er wieder gekommen und habe fünf Packungen Tabak anschreiben lassen wollen. "Ich kannte ihn nicht und habe gesagt, dass das nicht geht." Daraufhin habe er gedroht in "abzustechen" und seinen Kiosk "abzufackeln", woraufhin ihn Wolf verscheuchte und die Polizei benachrichtigte.

Vor allem die Drohung gegen seinen Kiosk machten ihm Sorgen, denn "das Holzhäuschen wäre sofort abgebrannt". Seitdem sei es immer wieder zu Zwischenfällen bis hin zu einer Bedrohung mit einer Gabel als Stichwaffe gekommen, so der Kioskbesitzer, dem der Angreifer teilweise frühmorgens auflauere. Platzverweise durch die Polizei würde der Mann immer hinnehmen, um dann am nächsten Tag einfach wiederzukommen.

Zur gleichen Zeit sei es in dem Café losgegangen, so die Betreiberin. "Es war an Ostern, und da hatte außer mir niemand offen in der Stadt." Das habe die Situation für sie noch bedrohlicher gemacht. Der Mann habe das Café betreten und angefangen herumzuschreien und sie zu bedrohen. Daraufhin habe sie den Laden sogar abgeschlossen. "Ich bin hier seit neun Jahren und hatte noch nie Angst, aber jetzt ist die Situation nicht mehr tragbar."

Immer wieder komme er, pöbele sie und ihre Gäste an. Unter den Gastronomen sage man sich mittlerweile schon Bescheid, wenn der Mann wieder auftauche, damit man die Läden schnell schließen könne. Das sei doch geschäftsschädigend. Jetzt sei es gerade kalt, da würde er nicht so oft auftauchen, aber sie fürchte sich jetzt schon vor dem nächsten Wochenende, an dem die Temperaturen steigen sollen.

Mittlerweile hat sich sogar die Mutter des einen Störers bei Kioskbetreiber Bernd Wolf mit einer E-Mail gemeldet, die der RNZ vorliegt. Sie sei "entsetzt" über die Berichte aus der Stadt und auch selbst betroffen. Er habe ihr einen Zettel eingeworfen, auf dem er gefragt habe, ob sie schon "verreckt" sei. Auch sie stellte Anzeige gegen ihn.

Bei der Polizei und bei psychiatrischen Einrichtungen habe sie versucht, ihren Sohn, mit dem sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr habe, einweisen zu lassen: "Er ist drogenabhängig, und ich bin der Meinung, dass er dauerhaft in eine spezielle Einrichtung muss", heißt es da. Sie schäme sich für ihren Sohn und schreibt: "Ich hoffe, dass alle, die betroffen sind, dies auch melden."

Darum bittet auch ein Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums auf RNZ-Anfrage dringend: "Die Polizei teilt dem Ordnungsamt die Beschwerden und Einsätze mit, damit dieses entsprechende Maßnahmen ergreifen kann." Darum sei es wichtig, jede Störung bei der Polizei anzuzeigen.

Der Ladenburger Revierleiter sei für die Situation sensibilisiert worden, und es dürfe nicht vorkommen, dass Anrufer sich nicht ernst genommen fühlen. Der Sprecher warb aber auch für Verständnis: "Es geht hier um jemanden in einem psychischen Ausnahmezustand, und der Freiheitsentzug ist die höchste Einschränkung von Persönlichkeitsrechten."

Solange die Männer nicht straffällig würden, seien die Behörden auf die Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen, damit durch die Vielzahl der Beschwerden Maßnahmen ergriffen werden können.

Info: Die Polizei Ladenburg ist unter der Notrufnummer 110 oder unter Telefon: 06203/93050, erreichbar.