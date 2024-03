Von Micha Hörnle

Heidelberg/Bergstraße-Neckar. Wer im Moment durch Handschuhsheim fährt, kann es bereits sehen: Die B3, die Dossenheimer Landstraße, ist in Teilen aufgegraben – das ist aber nur der Auftakt dessen, was nicht nur den Heidelbergern, sondern der gesamten Region, insbesondere der Bergstraße, für zweieinhalb Jahre blüht.

Denn ab Samstag, 23. März, starten die eigentlichen Arbeiten in der Dossenheimer Landstraße: Da werden die Linien 5 und 24 für eine Woche eingestellt, es fährt einen Bus-Ersatzverkehr. Und ab dann ist auch die B3 im Norden Heidelbergs für den Fahrzeugverkehr – zumindest den, der von Dossenheim aus kommt – dicht. In der letzten Woche stellte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) die Umbaupläne im Schriesheimer Gemeinderat vor.

Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Mammutbaustelle.

Was wird gemacht? Zwischen dem Straßenbahnwendeplatz am Handschuhsheimer Ortseingang bis zum Hans-Thoma-Platz werden die Straßenbahngleise, aber auch die Leitungen erneuert. Die Straße wird komplett umgestaltet.

Vor allem die Schienen sind sehr in die Jahre gekommen, die Bahnen durften nur noch mit Ausnahmegenehmigung fahren. "Wir müssen da jetzt wirklich ran", sagt RNV-Sprecher Moritz Feier. Insgesamt gibt es sechs Bauabschnitte vom übernächsten Samstag an bis Oktober 2026 (wobei man sich von Süden nach Norden vorarbeitet).

Was heißt das für die Autofahrer? Sie sollten den Baustellenbereich meiden und stattdessen großräumig über die A5 nach Heidelberg fahren. Das wird die Probleme am Heidelberger Kreuz aber wohl noch verschlimmern. Auch die RNV rechnet mit Rückstaus.

Die Dossenheimer Landstraße wird derweil zur Einbahnstraße – für Auto-, aber auch für Radfahrer: Generell keine Durchfahrt gibt es aus Richtung Norden (also von Dossenheim aus), aber von Süden ist das weiter möglich – auch wenn es baustellenbedingt zu Behinderungen kommen kann. Innerhalb Handschuhsheims gibt es eine Umleitung – und zwar auch als Einbahnstraße: Der Fahrzeugverkehr fährt von Norden kommend über die Fritz-Frey-Straße und die Trübnerstraße, die auf die Berliner Straße stößt.

Von dort kann man dann ins Neuenheimer Feld oder ins Zentrum fahren. Daher bleibt der Handschuhsheimer Ortskern prinzipiell auch für Autofahrer erreichbar.

Was heißt das für die Bahnen? Prinzipiell bleibt ein Gleis während der gesamten Baustellenzeit befahrbar, der Nahverkehr wird also nicht unterbrochen (und es wird auch, bis auf wenige Ausnahmen, keinen Schienen-Ersatzbusverkehr geben). Die Linie 5, die OEG, fährt weiter wie gewohnt zum Bismarckplatz.

Neu für die Schriesheimer ist die Linie 25 vom hiesigen OEG-Bahnhof über die Berliner Straße zum Heidelberger Hauptbahnhof. Am Hans-Thoma-Platz kann man umsteigen, je nachdem, wo man hin will: entweder in die Linie 24 (Richtung Rohrbach-Süd) oder die 26 (Richtung Kirchheim); beide Linien enden am Hans-Thoma-Platz. Edward Schneider von der RNV versprach den Schriesheimern "deutlich mehr Fahrten, gerade am Wochenende"; denn die RNV will die Autofahrer zum Umstieg auf die Bahn animieren.

Der dichtere Takt soll aber in Schriesheim nicht zu längeren Wartezeiten an den Bahnübergängen führen, denn die RNV setzt vor allem längere Züge ein – weswegen die Autos, so schätzt Schneider, im Schnitt "drei bis vier Sekunden" länger vor der Schranke (oder der roten Ampel) stehen.

Wie reagierten die Schriesheimer Stadträte? Kritik an der Baustelle gab es wenig, eher Befürchtungen: Rainer Dellbrügge (SPD) nahm an, dass mehr eingesetzte Bahnen auch zu längeren Wartezeiten an den Übergängen mit sich bringen: "Schon jetzt gibt es Probleme. Wenn der Zug an der Haltestelle Schriesheim-Süd einfährt, gehen in der Passein schon die Schranken runter. Es wäre schon sehr geholfen, wenn das erst bei der Abfahrt geschieht."

Da konnte ihm auch RNV-Experte Schneider nicht viel Hoffnungen machen: "Die Regelung mit den Schranken hat keinen Bezug zur Baumaßnahme." Bernd Molitor (Grüne Liste) fragte sich, wie die RNV angesichts der extrem angespannten Personalsituation bei Fahrern überhaupt die angekündigten neuen Fahrten stemmen wolle – zumal ja jetzt schon Fahrten ausfallen würden.

RNV-Sprecher Feier beruhigte: "Die Lage entspannt sich", man habe "eine Rekordzahl an Neueinstellungen". Molitor brachte das Schriesheimer Reizwort "Nutzugkilometer" ins Spiel: Das ist die umstrittene Berechnungsmethode für das jährliche OEG-Defizit, das die Kommunen zu tragen haben: Schriesheim sieht sich, wie Edingen-Neckarhausen systematisch benachteiligt. Beide Kommunen zahlen mit etwa 1,3 Millionen Euro annähernd doppelt so viel wie Hirschberg oder Dossenheim.

Molitor hätte gern gewusst, ob sich durch mehr Fahrten der Bahnen nun auch die Kostenbelastung für Schriesheim erhöhen werde. Das sei nicht der Fall, so Schneider, denn die längeren (und auch mehr) Züge seien ja "eine Folge der Baustelle". Christiane Haase (CDU) fragte, ob es nun verbilligte Tickets geben werde, um die Leute zum Umstieg in die Bahnen zu bewegen: "Mehr als fünf Euro von Schriesheim nach Heidelberg sind schon arg viel." Aber am bisherigen Preisgefüge will die RNV nicht rütteln.

Info: Mehr zu den geplanten Arbeiten an der B3 in Handschuhsheim www.dossenheimer-landstrasse.de