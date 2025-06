Von Maria Stumpf

Schriesheim. In Dossenheim rollt der Bürgerbus schon seit zwei Jahren, in Schriesheim soll das auch möglich werden. Für diese wegweisende Idee haben sich jetzt auf Initiative der Grünen Liste und auch der SPD Menschen gefunden, die an der Umsetzung aktiv arbeiten.

Es könnte eine Erfolgsgeschichte werden, denn fast alle Parteien und politische