Dossenheim. (bmi) Eine Nacht mit zwei spektakulären Unfällen hat die Bergstraßengemeinde hinter sich. Auf dem ersten Blick haben die Geschehnisse am späten Sonntagabend und frühen Montagmorgen viel gemeinsam: alleinbeteiligtes Auto, Totalschaden, hohe Geschwindigkeit, ein Baum als Endpunkt – und je nur ein Leichtverletzter. "Beide Fahrer hatten viel Glück, das hätte bei den Geschwindigkeiten und bei größeren Bäumen ganz anders ausgehen können", erklärte Feuerwehrkommandant Stefan Wieder. Und doch sind die beiden Fälle sehr unterschiedlich gelagert.

So war gegen 23.35 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B3 aus Schriesheim kommend nahezu ungebremst mitten über den Kreisel hinweggebraust. Über mehrere Verkehrsschilder, vorbei an Lore, Steinmauer und Birken, zurück auf die Fahrbahn, über den Radweg und letztlich gegen einen Baum am rechten Straßenrand.

Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen eine Spur der Verwüstung samt völlig zerstörtem Auto vor – aber keinen Fahrer. Feuerwehr und Polizeistreifen sowie ein Hubschrauber suchten mit Wärmebildkameras und Taschenlampen. Gefunden wurde der Fahrer dann um 1.24 Uhr an seiner Anschrift in Neuenheim. Mit Platzwunde und unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Auf der Schwabenheimer Straße soll ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Foto: Feuerwehr

Er ließ sich nur unter Widerstand zur Durchführung weiterer Maßnahmen aufs Polizeirevier bringen, beleidigte die Beamten und muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Strafvollstreckung und Beamtenbeleidigung verantworten.

Gegen 5.20 Uhr eilte die Feuerwehr dann zur Kreisstraße 4142 (K 4142). Auf dem Zubringer zur Autobahn 5 (A 5) war ein Autofahrer von Schwabenheim kommend zwischen der Siedlung Dossenwald und dem Kreisel am Ortseingang nach links von der Fahrbahn abgekommen. "Nach Angaben des Fahrers klemmte das Lenkrad und war nicht mehr steuerbar", erwähnte ein Polizeisprecher einen technischen Defekt.

Auch interessant Dossenheim: Person nach Unfall mit Hubschrauber gesucht

Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Das Auto prallte auf einen Baum, entwurzelte diesen und kam zum Stehen. Es war ein Totalschaden, der Fahrer hatte sich durch den Zusammenprall nur leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, lehnte eine Fahrt ins Krankenhaus ab. Die Wehr sicherte die Einsatzstelle, entfernte den auf der Fahrbahn liegenden Baum und säuberte die Straße, die hierfür etwa eine Stunde voll gesperrt war.