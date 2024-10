Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Die ersten Markierungen auf den Gehwegen sind gesetzt sowie Türanhänger verteilt: Der anstehende Ausbau des Glasfasernetzes wird in Teilen der Bergstraßengemeinde sichtbar. Wie die Deutsche Giganetz mitteilt, finden in den kommenden Tagen und Wochen im ersten Ausbaugebiet Hausbesuche zur Planung der Hausanschlüsse statt. Ebenfalls noch in