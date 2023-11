Dossenheim. (cm) Ihr 91. Einsatz in diesem Jahr wird der Feuerwehr in nicht allzu guter Erinnerung bleiben. Alles begann in der Nacht auf Samstag mit einem Alarm um 4.21 Uhr. Im Bereich der Heinrich-Heine-Straße sollte ein ausgelöster Rauchwarnmelder zu hören sein.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Warngeräusch aus einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße kam. Auf der Fahrt dorthin wurde der Löschzug – bestehend aus dem Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppenfahrzeugen, einem Rettungswagen und einem Streifenwagen der Polizei – durch zwei falsch geparkte Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße aufgehalten.

"Nach einem ausgiebigen Rangiermanöver schafften wir es durch die Engstelle und konnten vor Ort letztlich den Ursprung des Warnsignals in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss feststellen", teilte die Wehr mit. "Nachdem auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, verschafften wir uns mit Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung."

Diese war unbewohnt und der außen auf einem Fensterbrett abgelegte Rauchwarnmelder hatte durch den Regen ausgelöst. "Wir demontierten die Batterie des Melders und übergaben die Wohnung an die Polizeibeamten", so die Feuerwehr.