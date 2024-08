Dossenheim-Schwabenheimerhof. (luw) Sie waren beim Neckarfest stets eine beliebte Attraktion, doch die fällt nun erstmals aus: Der Bühler’sche Hof feiert an diesem Wochenende ohne seine Hausschweine. Grund dafür sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Hof-Inhaberin Petra Bühler erklärt auf Nachfrage der RNZ, dass sie mit ihrem Familienbetrieb im Vergleich zu vielen anderen Landwirten und Viehzüchtern glimpflich davon komme und man sich hier keinesfalls als Leidtragende sehe. Dennoch hat die Seuche eben auch Auswirkungen auf den Hof der Bühlers.

Aktuell gibt es nur ein einziges Schwein auf dem Hof im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimerhof. Eberhard heißt es. Im Gegensatz zu seinen jährlich wechselnden "Stallgenossen" wartet Eberhard hier nicht auf seine Schlachtung: Das Hausschwein war vor acht Jahren in schlechtem Zustand zu den Bühlers gekommen und wurde hier "aufgepäppelt", wie die 54-Jährige berichtet.

"Keiner brachte es übers Herz, ihn zu schlachten und jetzt kann man ihn gar nicht mehr essen." So dürfte auch Eberhard inzwischen gemerkt haben, dass in diesem Sommer einiges anders ist als sonst. "Es darf momentan niemand zu ihm in den Stall", erklärt Bühler. Diesen dürfe man aus Gründen des Infektionsschutzes aktuell nur zur Tierpflege betreten – bereits nach der ersten Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises wurde dafür nun eigens eine Desinfektionswanne angeschafft, die vor dem Stall steht.

Mit Blick auf ASP allgemein sagt Bühler, dass sie mit ihrem seit 30 Jahren existierenden Familienbetrieb, auf dem es auch Mutterkühe, Gockel, Gänse und Pferde gibt, Glück habe: "Wir haben bis kurz vor der Sommerpause geschlachtet." Man sei also gerade noch rechtzeitig alle Schweine – bis auf Eberhard – losgeworden.

Ebenfalls Schicksal: "Wir haben eine Versicherung gegen ASP und wollten sie eigentlich dieses Jahr noch kündigen – aber ich hatte da so ein Bauchgefühl und es dann doch gelassen." Umso mehr denke man an die Kollegen, die ihre Bestände keulen müssen.

Nun hätten die Bühlers schon vor der Allgemeinverfügung zwölf neue Ferkel für ihren Hof bestellt; eigentlich hätten diese beim Neckarfest bewundert werden können. Aber dann kam eben die Seuche. Jetzt warten die Ferkel noch beim Händler in der Pfalz, bis es grünes Licht gibt und das "Einstallen" wieder erlaubt ist.

Ort des Geschehens

Info: Neckarfest des Ortsteilvereins Schwabenheim am Sonntag, 25. August, von 12 bis 18 Uhr im Bühler’schen Hof in der Ortsstraße 11.