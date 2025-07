Dossenheim. (bmi) Ab in den Wald auf den Hausberg Weißen Stein, in eines der Odenwälder Bachtäler oder ans Neckarufer am Schwabenheimer Hof: Möglichkeiten, der Hitze zu entfliehen, gibt es in Dossenheim einige.

Und nun auch mitten im Ort eine leicht erreichbare Alternative: Das Foyer des Hallenbades wird ab sofort zum "Hitzeschutzraum für alle Bürgerinnen und Bürger" deklariert, wie