Dossenheim. (luw) Wer tut so etwas? Das fragt sich nicht nur Ingrid Siller, für deren von den Nationalsozialisten getötete Großmutter Elisabeth Schäfer kürzlich wie berichtet ein Stolperstein verlegt wurde: Ein unbekannter Täter hat die am Stolperstein niedergelegten Rosen kurz darauf gestohlen.

Noch schlimmer: Auch die wenige Tage später erneut hier abgelegte Rose war innerhalb einer Stunde verschwunden. Das sorgt vor allem in der Dossenheimer Stolperstein-Initiative für Fassungslosigkeit. Nun plant man für den 24. Februar ein erneutes Gedenken für Elisabeth Schäfer an deren Stolperstein, wie Initiativen-Mitglied und Pfarrer Ronny Baier erklärte.

Bekanntlich war der Künstler Gunter Demnig als Ideengeber dieser bundesweit praktizierten Aktionen vor gut zwei Wochen nach Dossenheim gekommen. Hier hatte er im Beisein von rund 100 Menschen neun Stolpersteine verlegt, die an Dossenheimer erinnern, die aufgrund einer psychischen Erkrankung in damals "Heil- und Pflegeanstalten" genannten Tötungseinrichtungen ermordet wurden.

Zu jenen Opfern der Euthanasie gehörte auch Elisabeth Schäfer: Sie wurde als Elisabeth Bähr 1900 in Dossenheim geboren. 1930 wurde sie in der Psychiatrischen Universitätsklinik behandelt. Diagnose: "katatone Schizophrenie". Auch ist von den Folgen einer Meningitis die Rede. 1940 wurde sie mit Gas getötet.

Schäfers Enkelin Ingrid Siller lebt inzwischen auch wieder in Dossenheim und war eine von zehn noch lebenden Verwandten ihrer Großmutter, die im Zuge von Demnigs Besuch jeweils eine weiße Rose am Stolperstein an der Heidelberger Straße 25 ablegten. "Ein Cousin meiner Mutter lebt in diesem Haus und hat mir noch am gleichen Tag geschrieben, dass die Rosen weg sind", so Siller gegenüber der RNZ.

Auch die wenige Tage später abgelegte Rose fehlte schnell wieder. "Das muss jemand in der Nähe sein", vermutet Siller. Außerdem seien an anderen Stolpersteinen auch Blumen niedergelegt worden – hier habe sie aber nichts dergleichen gehört. "Das ist wie eine zweite Entwürdigung meiner Großmutter", sagt die 67-Jährige. Nun hofft sie, dass das Gedenken am 24. Februar einen "Ruhe- und Schlusspunkt" in der Angelegenheit bildet.