Dielheim-Unterhof. (aham) Eins muss man den Unterhofern lassen: Sie sind geduldig. Drei Wochen lang warteten sie auf die Glassammlung. Und in der Hoffnung, dass es jeden Tag so weit sein könnte, ließen sie ihre Glasboxen am Straßenrand stehen und füllten sie weiter. Und weiter. Und weiter. Bis am gestrigen Freitag endlich die Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) kam – keine 24 Stunden, nachdem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote