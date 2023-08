Von Agnieszka Dorn

Dielheim. "Borussia Hexenschuss", "Stiftung Wadentest", "Una Elefante" oder "1. FC Long Dongs": Die Namen der Mannschaften waren äußerst kreativ und versprachen sportliche Gaudi. Diese gab es in der Tat beim Elfmeter-Turnier der SG Dielheim im Rahmen ihres Fischerfests auf dem Vereinssportplatz. Die Stimmung war grandios.

"Das Fischerfest machen wir zum ersten Mal auf dem Vereinsgelände", erzählte Ivonne Hofstetter, Vorstand für Feste der SG Dielheim. Früher sei das Fest im Ortskern durchgeführt worden, der Grund für die Neuausrichtung war der neu eingeführte Fußball-Wettbewerb, der zukünftig immer Bestandteil des Fests sein soll.

Es gab zwölf Mannschaften mit jeweils fünf Spielern. "In jeder Mannschaft ist die Teilnahme von einer Frau Pflicht", erklärte Marco Kolb, der zusammen mit Thomas Mahl das Turnier moderierte. Wer gegen wen spielt, wurde ausgelost. Der Torwart wurde jeweils von der gegnerischen Mannschaft gestellt. Am Turnier nahmen Hobbyspieler aus umliegenden Gemeinden teil, jeder durfte ein Mal schießen, ausgewertet wurden dann pro Mannschaft die Treffer. Das sportliche Vergnügen lockte etliche Besucher an, mit einem anspornenden "Los", "Super" oder "Auf jetzt" feuerten sie die Mannschaften von der Tribüne aus an.

Wer dort saß, musste ein wenig aufpassen, denn es kam hin und wieder vor, dass der Ball aus Versehen über das Tor flog und im Publikum landete. Die Besucher gingen schmunzelnd in Deckung – das war sportliches Miterleben pur. Entspannter saßen hingegen diejenigen Besucher, die sich das Spiel von den Bierbänken am Platz des Fischerfests anschauten.

Vor dem Turnier hatten die Spieler sich auf dem Fußballplatz über Kurzsprints oder Dehnübungen warm gemacht. Schließlich sei das Elfmeterschießen zwar ein Vergnügen, wecke aber gleichzeitig auch den sportlichen Kampfgeist, erzählte einer der Kicker. Man möchte natürlich den Ball ins Tor befördern. Das gelang nicht immer, aber wenn, war der Jubel groß. Für die besten vier Mannschaften gab es bei der Siegerehrung Pokale.

Auch beim Fischerfest war jede Menge los. Die SG hatte Tische, Bänke und vor der Sonne schützende Schirme und Zelte aufgestellt. Es gab Forellen, Zander, Seelachsfilets, Calamares, Fischbrötchen und andere Leckereien. Dazu wurden Bier, Wein oder alkoholfreie Getränke getrunken. Petrus meinte es mehr als gut, die Temperaturen kletterten tagsüber auf über 30 Grad, es war zudem ziemlich schwül. Abends beim Elfmeter-Turnier kühlte es immerhin ein wenig ab. Über drei Tage hinweg war das Fest der SG gut besucht und die Gäste genossen sichtlich die kulinarischen Köstlichkeiten und die Geselligkeit.